Traforo Armo-Cantarana, nuovo episodio: il 31 agosto a Pieve di Teco arriva il ministro Rixi

Armo-Cantarana, la saga continua. Di tanto in tanto torna in auge il collegamento che, sulla carta, dovrebbe un giorno collegare l'alta valle Tanaro con quella sul versante ligure dell'Arroscia. E proprio in occasione di Expo Valle Arroscia i politici locali, ma non solo, si ritroveranno a Pieve di Teco (IM) per togliere la polvere ad un progetto che stagna da 32 anni.

Il simbolo di ciò che si volle ma non fu, esattamente come successe come con il Mercantour in Valle Gesso, resta quel buco "esplorativo" in bella mostra vicino a Cantarana. Di lì il tunnel, lunghezza 9 chilometri o poco più, dovrebbe andare a "baciare" il paesino di Acquetico in Valle Arroscia, eliminando quei tortuosi 14 chilometri di strada che salgono e scendono al Col di Nava.

Un progetto annunciato, poi accantonato fin quando non arrivò il ministro grillino Danilo Toninelli che nel 2019 ne annunciò addirittura l’inserimento della progettazione nell’aggiornamento del Contratto di Programma Mit-Anas 2016-2020

Un fuoco di paglia, poi il nuovo oblio. Ma se ne riparlerà sabato 31 agosto, in occasione di Expo Valle Arroscia, dove è atteso anche il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, che aveva già dato la propria adesione nel maggio scorso. Vedremo quali novità porterà da Roma.