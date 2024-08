Alba, La Porta di Luce sarà pronta ad ottobre. "A breve aprirà l'area verde in corso Langhe"

Termineranno a ottobre i lavori relativi alla "Porta di luce" che illuminerà presto l'ingresso del liceo artistico Gallizio e del liceo scientifico Cocito che si trovano nell'ex caserma Govone, in corso Europa ad Alba. L'opera d'arte, creata da Samuel Di Blasi, sostituirà il muro di cemento sul lato di corso Europa.

"Attualmente si stanno terminando le parti più propriamente edili, per poi procedere agli aspetti realizzativi", ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, che farà un sopralluogo nel cantiere nei prossimi giorni.

Proseguono anche i lavori relativi al parcheggio accanto alla stazione ferroviaria del Mussotto, iniziati lo scorso 24 luglio. Attraverso l’intervento saranno realizzati 15 nuovi posti auto e 4 stalli per le motociclette.

Per la realizzazione saranno eseguiti gli scavi di sbancamento, la posa di cordolature in cemento per la delimitazione delle aiuole, la pavimentazione in asfalto, i percorsi pedonali, gli impianti per la raccolta delle acque piovane e per l’illuminazione pubblica, la nuova segnaletica stradale.

In fase di completamento gli interventi nel Varda, l'area verde con parco giochi in corso Langhe. "È in fase di completamento e ancora non aperto al pubblico per consentire l'attecchimento dell'erba e delle specie che hanno messo a dimora, ma sarà a disposizione della cittadinanza a breve", ha spiegato l'assessore Fenocchio.