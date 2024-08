Ottima riuscita degli incontri zonali delle Acli Provinciali Cuneesi

Si sono svolte tra la fine di luglio e i primi giorni del mese di agosto, le riunioni zonali delle Acli provinciali di Cuneo, per la presentazione del 33° Congresso provinciale delle Acli della provincia di Cuneo, che si svolgerà sabato 5 ottobre a Vicoforte di Mondovì, sul tema: “Il coraggio della pace”.

In preparazione a questo momento che rappresenta la più importante occasione di confronto sulla vita e sulle attività delle Acli nella Granda, e che avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio provinciale e i delegati al Congresso regionale e nazionale, sono state organizzate delle riunioni zonali che hanno toccato tutte le aree in cui sono presenti circoli: Cuneo, Saluzzo, Fossano, Savigliano, Mondovì, Bra e Alba.

Durante le riunioni, che hanno fatto registrare un’ottima partecipazione, i dirigenti dei circoli delle varie zone hanno espresso le loro aspettative rispetto all’operato delle Acli provinciali e le necessità dei loro circoli.

Inoltre hanno reso note le iniziative realizzate o in programma e quelle che sono soliti svolgere; le collaborazioni in atto con altre realtà (parrocchie, Comuni, proloco, associazioni) e con i servizi delle Acli, e tante altre idee, considerazioni e proposte ritenute utili, da avanzare alla dirigenza provinciale, per il prossimo futuro.

Ai partecipanti, è stato inoltre chiesto di presentare eventuali nominativi di giovani a cui offrire la possibilità di svolgere il servizio civile in Acli; di persone a cui proporre l’impegno come promotori sociali del Sistema Acli o nel Coordinamento Donne Acli.

Le riunioni sono state molto partecipate e importanti per favorire il confronto e anche per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti da parte dei circoli, per impostare l’attività associativa per il prossimo quadriennio.