Alba, lunedì 26 agosto riaprirà il Centro di Prima accoglienza di via Pola

Nella palestra-dormitorio della Macrino sono gli ultimi giorni di attività in attesa della riapertura del Centro di Prima Accoglienza di Via Pola, prevista per lunedì 26 agosto. Il lavoro dei volontari prosegue in un clima di serenità e cooperazione. Ogni giorno sono presenti 6-7 persone dalle 6 di sera alla mezzanotte. Dopo la mezzanotte e sino alle 8 del mattino rimangono due volontari.

"Una delle cose più belle sono i rapporti che i ragazzi hanno instaurato con i volontari: tre di loro hanno anche trovato lavoro", commenta l'assessore albese alle Politiche Sociali Donatella Croce.

Tutte le realtà coinvolte si stanno già mettendo in moto per arrivare e programmare una nuova fase: il Comune insieme al Consorzio Socio Assistenziale gestirà, intanto, 9 posti letto del Centro di Prima Accoglienza destinati agli stagionali, attraverso una convenzione.

Sulla finalità e sulla missione del Centro il vescovo, monsignor Marco Brunetti, era stato molto chiaro: "Non può essere la risposta a tutti i problemi. La struttura è pensata per i senzatetto, sono loro la priorità".

Anche il sindaco di Alberto Gatto aveva toccato il tema nello specifico: "Stiamo portando avanti il progetto ‘Common Ground’, che troverà altre sistemazioni in zona. Non bisogna trascurare, infine, l’impegno dell’intero sistema che sta ragionando e si sta muovendo insieme agli altri Comuni, alla Prefettura e alle varie organizzazioni coinvolte sul tema. Come è scritto anche nel protocollo che è stato firmato nei mesi scorsi, occorre un'accoglienza diffusa, che coinvolga tutto il territorio e in primo luogo i Comuni".