A Monesiglio bimbi in sfida con il Grande Memory dell'Alta Langa

Domenica 1 settembre a Monesiglio in occasione della festa di San Biagio (organizzata dalla Pro Loco) le famiglie con bambini potranno sfidarsi al Grande Memory dell’Alta Langa.

Il Grande Memory dell’Alta Langa è una versione in grande formato del celebre gioco omonimo, sviluppato per permettere a grandi e piccoli di riprendere possesso delle piazze e dei portici come spazio pubblico e condiviso per trascorrere tempo di qualità insieme.

Le 60 tessere rappresentano altrettanti elementi del paesaggio dell’Alta Langa, che si tratti del paesaggio materiale (castelli, torri, ..) o immateriale (tradizioni, personaggi, …).

Un appuntamento da non perdere per famiglie con bambini e per tutte le figure della Comunità Educante.

L'evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente.

20.15 ritrovo al di sotto dei portici di Piazza Camillo Benso Conte di Cavour 10 (Monesiglio, CN)

20.30 inizio attività

Per le informazioni di dettaglio e le prenotazioni cliccare QUI