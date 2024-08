Libri da Gustare: oggi l'ultimo appuntamento con un omaggio a Fabrizio De Andrè

Si avvia a conclusione la manifestazione, promossa dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e curata con passione da Claudio Porchia, che si svolge in un contesto suggestivo, gli storici spazi del Teatro “Alla Confraternita” e del prestigioso Limone Palace.

Questa manifestazione ha proposto una serie di appuntamenti culturali di rilievo, ma ci aspetta un'ultima imperdibile serata, fissata per domenica 25 agosto alle ore 21.00, sempre nel meraviglioso Teatro “Alla Confraternita”.



La chiusura della rassegna sarà segnata dalla presentazione del libro "Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta" scritto da Walter Pistarini. In questa occasione, Pistarini sarà affiancato dal giornalista Claudio Porchia e il talentuoso cantante Christian Gullone. Insieme, daranno vita a un affascinante dibattito sulla figura di De André, un'icona indiscussa della musica italiana, il cui lavoro ha segnato profondamente la cultura musicale del paese.



Il volume esplora l'universo complesso e artistico di De André attraverso quarant'anni di interviste e conversazioni intime, offrendo un'analisi non solo della sua musica, ma anche della persona dietro l’artista. Pistarini, in collaborazione con il critico musicale Claudio Sassi, intraprenderà un percorso che svela il lato più privato dell’artista, mettendo in luce le sue paure, le sue passioni, gli argomenti a lui più cari, e le innumerevoli sfide affrontate nel corso della sua vita. Questo viaggio intimo e rivelatore ci invita a riflettere non solo sulla sua musica, ma anche sulla profondità emozionale e l’intensità delle esperienze che hanno forgiato la sua straordinaria personalità. Non perdere l'occasione di partecipare a questa celebrazione dell'arte e della cultura, un tributo a un maestro che continua a ispirare generazioni di artisti e ascoltatori.