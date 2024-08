Monregale sconfitta di misura dal Bra nel 1° Trofeo Paolo Bruno, il tecnico Magliano: "Ho apprezzato l'interpretazione" (VIDEO)

Cresce a vista d'occhio la Monregale di mister Michele Magliano. A circa una settimana dall'esordio in coppa Italia di Promozione contro la Benarzole, i galletti sono stati sconfitti per 1-0 dal Bra, compagine di serie D, in occasione del 1° Trofeo intitolato al compianto Paolo Bruno. I biancorossi di casa hanno mostrato una buona solidità difensiva, contro un avversario più quotato dal punto di vista tecnico.

I meccanismi in attacco sono apparsi ancora da oleare, ma la strada sembra quella giusta. Nella Monregale da sottolineare la prestazione del portiere Baudena, che oltre a neutralizzare un calcio di rigore al 35°, ha compiuto almeno altri due interventi salva risultato. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni dell'allenatore Michele Magliano: