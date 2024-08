Allerta gialla su tutto il Piemonte fino a domani: violento temporale sul Saluzzese

Ancora ALLERTA GIALLA per temporali. Oggi e anche domani, su tutto il territorio regionale.

E' la Granda la zona dove in questo momento la perturbazione si sta concentrando, come evidenziano le immagini di meteopiemonte.com

Nel corso del pomeriggio passaggio di temporali dalle zone alpine al resto della regione, di intensità anche forte; i picchi più intensi sono attesi sulle zone pianeggianti e collinari tra stasera e domattina. Da domani pomeriggio generale attenuazione dell'instabilità.

Nel Saluzzese, in particolare a Costigliole Saluzzo, attorno alle 13 si è scatenato un violentissimo acquazzone che, in poco tempo, ha trasformato le scalinate della chiesa in una cascata d'acqua. Sulla zona anche grandine e forti raffiche di vento. Gli operai del Comune sono già al lavoro per verificare eventuali danni e ripristinare le varie situazioni di danni e disagi.

Grandinata, seppur di piccole dimensioni, anche nella zona di Borgo San Dalmazzo.

I vigili del fuoco al momento non sono stati allertati per interventi legati al maltempo.

Verso le 16.15 anche Cuneo è stata colpita da un temporale intenso con pioggia e grandine, per fortuna non di grandi dimensioni ma comunque consistente e continua per un paio di minuti.