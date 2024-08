Ceva, la minoranza sulla valorizzazione del Forte: "Perché tanta indifferenza?"

Arriverà sui banchi del consiglio comunale la promozione del Forte di Ceva che, nella scorsa estate, era stato aperto alle visite guidate.

"Premesso - scrivono i consiglieri di minoranza Vincenzo Bezzone, Lorenzo Alliani e Paolo Marsilio - che il sito del Forte di Ceva costituisce ad oggi un patrimonio importante per il Comune stesso, ricco di cultura e storia, con un favoloso richiamo turistico, ci rammarica constatare che non è stato degnato di considerazione dall’attuale amministrazione in capo al sindaco Mottinelli. Ignorando di fatto, un investimento di oltre 400.000 Euro che le precedenti amministrazioni comunali avevano messo in atto per il recupero e la ristrutturazione del Forte di Ceva. Nell’estate del 2023 erano state organizzate, dall’amministrazione precedente (Sindaco Bezzone,ndr), visite guidate proprio al Forte di Ceva ed al centro storico cittadino, con focus su gli antichi portici, il giardino botanico all’interno del Convento dei Frati Capuccini, il Teatro Carlo Marenco ed il Castello Rosso e Bianco con il relativo parco. Questa iniziativa aveva richiamato molti turisti che con la disponibilità di varie associazioni, tra cui Monregaltur, “Ceva nella Storia” ed il Gruppo Micologico venivano guidati ed accompagnati alla scoperta del nostro patrimonio storico culturale con grandissimo apprezzamento dei visitatori".

"Si interroga questa amministrazione, oramai ampiamente insediata, - concludono dal gruppo- sulla motivazione di tanta indifferenza nel promuovere e far conoscere la nostra città, pregiudicandone le relative ricadute economiche. Del perché non si è provveduto a dare seguito a queste utili e proficue attività di promozione. Purtroppo mi duole constatare che ci si è limitati agli slogan propagandistici, agli annunci trionfali privi di contenuti ed alla cura maniacale della propria immagine mediatica".