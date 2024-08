Tennis, Michele Longo vince il memorial Alberto Cajro

È stato Michele Longo a conquistare il torneo Memorial Alberto Cajro che si è concluso, lo scorso sabato 24 agosto, sui campi di Ceva.

Longo, ex ATP, si è imposto su Luca Rosso 6/4 6/2, in un torneo di livello assoluto e l'avversario che si è difeso in maniera straordinaria.

"Un livello mai visto al tennis club Ceva. - spiega Paolo Marsilio, vice presidente del sodalizio - "Ringraziamo i nostri partner Cafe del borgo, Batasiolo vini, Fruttero sport . Vi aspettiamo a settembre con il torneo sociale. Ringraziamo la presenza Franco Graglia, vice presidente del consiglio regionale e il sindaco Fabio Mottinelli e parte del consiglio comunale cebano".