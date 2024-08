Il trasporto eccezionale di un generatore elettrico indispensabile per la Val Roya dimostra l'importanza della ferrovia Cuneo-Nizza

Prima il trasporto eccezionale, poi l'ennesimo sciopero del personale ferroviario francese alla stazione di Breil. È cominciata così un'altra settimana difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Ieri sera, tra Nizza e St. Dalmas-de-Tende è partito un trasporto eccezionale di un trasformatore che servirà a collegare gli impianti della Roya alla rete generale a 63 kv. Il dispositivo, costruito a Porto, in Portogallo, ha raggiunto Fos in nave e poi in treno fino a St. Dalmas, dove sarà installato nell'impianto nei prossimi mesi.

Il costo totale del trasporto è stato di circa 1 milione di euro. La struttura del trasformatore è stata appositamente adattata per far fronte alla presenza di archi in alcune gallerie. Il convoglio, che ha viaggiato a velocità molto ridotta, si è persino fermato in una ventina di punti della linea per consentire lo spostamento della piattaforma dei vagoni.

La locomotiva è partita per Miramas e un'altra è in attesa a Breil per riportare il carro speciale alla sua base venerdì sera.

Questo aveva fatto sì che si prevedeva di limitare nel loro percorso i primi due treni della mattinata di oggi, che poi di fatto hanno però dovuto subire ulteriori cancellazioni per lo sciopero.

Nella fattispecie, come riportato sulla pagina dell'Osservatorio Ferroviario del Tenda, il convoglio numero 22952 in partenza da Ventimiglia alle 06:18 con arrivo previsto a Cuneo alle 9:19 è stato cancellato da Ventimiglia a Limone, con partenza per il capoluogo della Granda da Limone. Il 22955 delle 6.41 Cuneo-Ventimiglia è stato invece cancellato da Limone a Ventimiglia anziché da Tenda.

Stessa situazione per il treno 22953 delle 8.41 Cuneo-Ventimiglia cancellato da Limone a Ventimiglia ed il 22956 Ventimiglia-Cuneo cancellato da Ventimiglia a Limone con partenza da Limone. Regolari i treni nel pomeriggio.

Il trasporto eccezionale del generatore, fondamentale per gli impianti elettrici della valle, ha ancora una volta dimostrato l'importanza strategica della ferrovia, che continua ad essere invece snobbata in primo luogo proprio dalle ferrovie francesi.