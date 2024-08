Eventi speciali a Saluzzo per la festa di San Chiaffredo con “Itinerari del sacro”

Da secoli, a Saluzzo, nel primo fine settimana di settembre, si festeggia il patrono San Chiaffredo. Questo significa una grande fiera in piazza, devozione e tanto altro ancora, tutto da scoprire.

Dal 2007 il saluzzese è parte attiva di Itinerari del Sacro, progetto a cura delle diocesi della provincia di Cuneo volto alla promozione del territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Sabato 31 agosto e lunedì 2 settembre chi si recherà a Saluzzo potrà addentrarsi nel tema 2024 del progetto "Itinerari del Sacro", dedicato quest'anno agli Istituti Monastici.

Nell'affascinante cittadina collinare sarà possibile passeggiare tra le suggestive vie del centro storico sulle quali si affacciano importanti chiese degli ordini religiosi, pronte a presentarsi al visitatore con nuove interessanti novità. Nella Chiesa di San Giovanni, già domenicana, sarà possibile osservare la parete di fondo della Cappella del Rosario, sì spoglia dei dipinti di Pascale Oddone in restauro a Venaria, ma caratterizzata da grandi nicchioni di presunta epoca rinascimentale, da secoli celati alla vista. La facciata principale della Chiesa di San Nicola, già degli Agostiniani scalzi, è ora integralmente recuperata. Così come è stato appena completato il recupero della Cappella dell’Immacolata, nella Chiesa di San Bernardo, già sede dei Minori conventuali di San Francesco. I beni sono ad ingresso libero e gratuito e saranno presidiati dai Volontari per l’Arte della Diocesi di Saluzzo. Inoltre, sabato 31 agosto alle ore 10.00 la Sala ovale del Palazzo dei Vescovi di Saluzzo sarà intitolata alla cara memoria dei genitori di S. E. Mons. Cristiano Bodo, mentre lunedì 2 settembre, alle ore 16.00 Paolo Gerbaldo presenterà il suo libro 'Quanto dista l’Oriente. Don Onorato Colletti, prevosto di Faule, e don Giuseppe Vicini, sacerdote di Saluzzo, pellegrini in Terra Santa'. Intervengono S. E. Mons. Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo e Alberto Gedda, Direttore del Corriere di Saluzzo.

LUOGHI DEL SACRO E CHIESE A PORTE APERTE DELLA DIOCESI DI SALUZZO

Il progetto 'Itinerari del Sacro' è volto alla valorizzazione delle centinaia di preziose testimonianze storico-artistiche disseminate nei singoli territori della diocesi.

I "Luoghi del Sacro":

SALUZZO | Cattedrale di Maria Vergine Assunta, Museo Diocesano - Palazzo dei Vescovi, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di San Bernardo, Santuario della Consolata

ACCEGLIO | Confraternita dell'Annunziata, Museo d'Arte Sacra dell'Alta Val Maira

BUSCA | Cappella di San Giacomo,

BUSCA, loc. Valmala | Santuario diocesano Madonna della Misericordia

CRISSOLO | Santuario di San Chiaffredo

DRONERO, fraz. Monastero | Chiesa di Sant'Antonio

ELVA | Chiesa di Maria vergine Assunta

MACRA | Cappella di San Salvatore, Cappella di San Pietro

MARMORA | Chiesa di San Massimo

PAGNO | Antica Abbaziale dei Santi Pietro e Colombano

PRAZZO, b.ta Ussolo | Antica Parrocchiale di Santo Stefano

SAMPEYRE, fraz. Becetto | Santuario della Madonna Nera

STROPPO | Antica Parrocchiale di San Peyre

VERZUOLO | Antica Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo

VILLAR SAN COSTANZO | Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli, Santuario di San Costanzo al Monte

Anche la Diocesi di Saluzzo aderisce a “Chiese a porte aperte”. Il progetto nato per rispondere al bisogno di fruire tutti i giorni dalle 9 alle 18 di una visita autonoma supportata da contenuti scaricabili gratuitamente dall’applicazione “Chiese a porte aperte”.

Le "Chiese a porte aperte":

MACRA | Cappella di San Salvatore e Cappella di San Pietro



VOLONTARI PER L'ARTE:

L'associazione volontari per l'arte riunisce più di 500 persone ed è volta a garantire le aperture de I luoghi del Sacro. Ogni anno numerose proposte formative aperte a tutti permettono agli appassionati di addentrarsi in interessanti tematiche legate all'arte e al patrimonio sacro del territorio. I prossimi appuntamenti in programma a cura della diocesi di Saluzzo sono:

Domenica 22 settembre ore 16.00, partecipazione gratuita

SUI CAMMINI DI SAN GIACOMO

Saluzzo, Museo Diocesano - Palazzo dei Vescovi

Incontro a cura di Marco Piccat - Professore emerito dell'Università di Trieste

Giovedì 26 settembre ore 15.00, partecipazione gratuita

L'ACCOGLIENZA E L'INCONTRO. I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI PER GLI OSPITI DELLE RSA

Saluzzo, Museo Diocesano - Palazzo dei Vescovi

Incontro a cura di Valentina Bertero, Deborah Barra, Sonia Rivoira -Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio