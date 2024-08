Cherasco e Dogliani muovono i primi passi per collaborazioni su progetti culturali

Giovedì mattina i responsabili della Cultura della città di Cherasco e Dogliani, Mara Degiorgis e Gian Luca Navello, durante un incontro nella biblioteca di Dogliani hanno posto le basi per un lavoro futuro fatto di collaborazioni su progetti culturali che coinvolgeranno le due città.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dialogo per delineare nuove sinergie e avviare progetti comuni che valorizzino il patrimonio culturale e artistico dei due territori.

Durante la riunione, i due assessori hanno discusso una serie di iniziative volte a promuovere la cultura locale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni, alla promozione delle arti visive e performative e musicali, e alla diffusione della cultura. Tra le proposte emerse spiccano la creazione di eventi culturali congiunti.

L’Assessore alla Cultura di Dogliani Gianluca Navello ha sottolineato l’importanza della collaborazione intercomunale, dichiarando: "Questo incontro rappresenta un passo fondamentale verso una visione condivisa della cultura come motore di crescita e sviluppo sociale per le nostre comunità. Sono convinto che unendo le nostre forze potremo creare opportunità culturali uniche per i cittadini di entrambe le realtà".

La consigliera con delega alla cultura del Comune di Cherasco Mara Degiorgis ha aggiunto: "La cooperazione tra i nostri Comuni ci può indicare la strada per un arricchimento reciproco. La cultura non conosce confini e questa collaborazione ne è la dimostrazione concreta. Insieme possiamo costruire una rete culturale che rafforzi il senso di appartenenza e identità delle nostre comunità".

I due amministratori hanno espresso l’auspicio che questo incontro sia solo l’inizio di un percorso proficuo e duraturo. Nei prossimi mesi verranno definiti i dettagli operativi e saranno presentati gli eventi che coinvolgeranno i cittadini di entrambe le realtà comunali.

La cultura come ponte tra le comunità è il messaggio che emerge con forza da questo incontro destinato a tradursi in progetti concreti che contribuiranno a far crescere il territorio e a consolidare le relazioni tra i due comuni.