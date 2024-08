La Ferrero guarda alla Cina: nuovi biscotti alla Nutella e diversi investimenti

Il gruppo Ferrero ha recentemente introdotto una nuova gamma di prodotti in Cina sotto il marchio "Nutella". Il lancio è avvenuto a Guangzhou, una delle principali metropoli del sud del Paese, con l'obiettivo di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori cinesi.

Con oltre 70 anni di storia, la multinazionale albese ha saputo adattarsi al mercato cinese, modificando le proporzioni degli ingredienti per meglio incontrare i gusti locali. Inoltre, Ferrero ha ampliato i propri canali di vendita, diversificando le modalità di distribuzione per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Zhang Suyi, direttore generale di Ferrero Cina, ha annunciato che l'azienda intensificherà i propri investimenti nel Paese, con l'obiettivo di sviluppare nuovi scenari di consumo, esplorare canali di vendita innovativi e introdurre prodotti più all'avanguardia. Le esperienze acquisite in Cina saranno successivamente applicate a livello globale.

Per Ferrero, il mercato cinese rappresenta da sempre una priorità strategica. Presente in Cina da oltre tre decenni, la multinazionale albese non solo commercializza i suoi celebri prodotti italiani come la Nutella, ma è anche impegnata in un processo di localizzazione.

Un esempio significativo di questo impegno è l'investimento fatto nel 2015, quando Ferrero ha destinato oltre 2 miliardi di yuan (circa 275 milioni di dollari) per costruire un impianto produttivo a Hangzhou. Attualmente, i prodotti realizzati in questo stabilimento vengono esportati in oltre 20 paesi, tra cui Australia, Messico e diverse regioni del sud-est asiatico, con l'export che rappresenta oltre il 30% della produzione totale dell'impianto.

Zhang ha inoltre sottolineato che lo stabilimento di Hangzhou sarà cruciale anche per l'innovazione di Ferrero. L'azienda ha lanciato un'iniziativa per incoraggiare i dipendenti a proporre nuove idee, raccogliendo finora quasi 2.000 suggerimenti.

I futuri prodotti Ferrero saranno pensati per soddisfare tre principali esigenze dei consumatori: consumo personale, regali e condivisione.

Per quanto riguarda il consumo personale, Ferrero porrà maggiore attenzione a necessità specifiche, come la riduzione degli zuccheri, offrendo confezioni individuali e informazioni nutrizionali dettagliate per aiutare i clienti a gestire l'apporto calorico.

In termini di regali e condivisione, Ferrero introdurrà servizi di personalizzazione dei prodotti e dei messaggi di auguri. Infine, l'azienda differenzierà i suoi prodotti in base ai canali di vendita, ampliando la presenza oltre l'e-commerce e i negozi associativi, e creando nuove opportunità di consumo anche nel commercio all'ingrosso di snack.