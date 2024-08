Bra piange l’alpino Mario Boarino, reduce di Russia e socio più anziano del gruppo locale

Nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, è andato avanti l'alpino Mario Boarino, socio del gruppo Ana di Bra, all’età di 102 anni.

"Mario è stato il più anziano associato del gruppo alpini di Bra, con i suoi 102 anni festeggiati poche settimane fa in piena lucidità -. lo ricordano con affetto dal gruppo ANA di Bra - "Mario era reduce di Russia, uno dei pochi giovani della gloriosa Divisione alpina Cuneense, la cosiddetta 'Divisione Martire' per il sacrificio umano, tornati dopo avere sfidato il fuoco nemico e soprattutto la fame, la fatica ed il clima assolutamente proibitivo. Mario ha preso parte a molte sfilate e raduni alpini per tenere vivo il ricordo di quella triste pagina, nelle successive generazioni. La sua memoria rimarrà per sempre impressa negli associati e amici che hanno avuto il piacere e l'onore di averlo conosciuto. Con tutti gli associati, amici e simpatizzanti, con la corale, il capogruppo ed il direttivo ci uniamo al dolore della famiglia Boarino per la scomparsa del carissimo alpino".