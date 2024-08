Altri due defibrillatori per Valmala

<article style="box-sizing: border-box; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "Titillium Web"; font-size: 16px; margin-bottom: 30px !important; " class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

Sono stati inaugurati dagli amministratori comunali e municipali, alla presenza anche dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, due nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae) a disposizione del territorio del municipio di Valmala. Nell’ambito del progetto della Città cardioprotetta, che comprende sia la fitta distribuzione sul territorio di tutto il Comune dei dispositivi salvavita sia i corsi di abilitazione all’uso diffusi fra la popolazione, ora il municipio di Valmala può contare su tre postazioni fondamentali in caso di arresto cardiaco: oltre al Dae collocato in prossimità del santuario alcuni anni fa, da ieri sono disponibili per residenti e turisti due nuovi strumenti accessibili a tutti, uno in prossimità del punto di ricarica ebike di Valmala Borgata e uno al rifugio Dusman in località Pianpietro.



“Ora Valmala, sempre più frequentata da turisti in ogni stagione, può contare sia su una sua rete Dae - dicono il sindaco Ezio Donadio e il prosindaco Andrea Picco – sia sulla pista per atterraggio dell’elisoccorso anche notturno”.



“Si tratta – fa notare l’assessore regionale Gallo – di servizi fondamentali in caso di emergenza, quanto mai necessari in un ambiente montano. Busca continua a fare scuola in questo campo”.



“Siamo fieri del progetto Città cardioprotetta, - aggiunge la vicesindaca con delega ai Servizi alla persona Beatrice Aimar – che oltre a realizzare e ampliare costantemente la fitta rete Dae, permette a tutti, a partire dalle scuole cittadine, di imparare le manovre di primo soccorso e come ci si deve comportare in caso di emergenze sanitarie”.