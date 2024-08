Bruno Lubatti, gentleman della pallavolo cuneese, oggi avrebbe compiuto 72 anni

Sono stati in tanti nel mondo del volley, ma anche della musica della quale era un grande appassionato e praticante, a ricordare Bruno Lubatti, che nella giornata odierna avrebbe computo 72 anni.

Storico dirigente del Cuneo Vbc prima e di Piemonte Volley in seguito, Lubatti morì improvvisamente in seguito ad un infarto mentre era in transito all'aeroporto di Mosca in 5 aprile 2017.

Un uomo d'altri tempi, Bruno Lubatti. Ironico, gentile, mai una parola sopra le righe. Entrato nel Cuneo Vbc nel 1986 grazie all'amico Alberto Castoldi, in società ritrovo gli amici Bruno Fontana ed Ezio Barroero.

Con Enzo Prandi furono i perni della pallavolo cuneese: "Bubo" Fontana presidente, Ezio Barroero prima e Bruno Lubatti poi vice presidenti ed Enzo Prandi direttore sportivo. Gli anni della "volleymania" in città.

Ricordare Bruno Lubatti è come rivivere un pezzo di quella storia.

Il ricordo più bello lasciato oggi sui social è stato quello di Manuela Sciampagna, vedova di Bubo Fontana, che ha voluto "festeggiarlo" come lui avrebbe gradito: "Oggi come ogni anno da quando non ci sei (ma solo fisicamente) mi fumerò’ un cigarillos e berrò un bicchierino di porto e saremo insieme a festeggiare il tuo compleanno! Auguri amico caro, sei e sarai sempre nei miei pensieri tvb!"