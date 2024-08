Festa di fine estate di Italia Squisita al Baladin Open Garden di Piozzo

Nel Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo, il 9 settembre 2024, Italia Squisita tornerà a raccontare la cucina italiana contemporanea con Fermento in Langa 2024, la grande festa dove la musica dal vivo, la birra artigianale e l’eccellenza gastronomica incontrano la beneficenza.

Chef, pizzaioli, pasticcieri, cioccolatieri e mixologist, proporranno tante creazioni gourmet e della tradizione, accompagnati da preziose birre artigianali, bibite e variazioni sui cocktail più amati.

L’equivalente della cifra incassata verrà interamente devoluta alla Fondazione Specchio dei Tempi.



Piozzo, lunedì 9settembre 2024, ore 19.



Una grande festa in cui cuochi Michelin, pizzaioli e panificatori gourmand, pasticcierie mixologist, si alterneranno in modo diffuso all’interno del Baladin Open Garden, in differenti corner, per far degustare piccoli assaggi di grandissima cucina a tutto il pubblico presente.



L’evento inizierà con l’aperitivo in concerto, grazie alla performance musicale dell'orchestra di archi “Alti e Bassi Orchestra". A fine concerto, verso le 20:30, andrà in scena l’evento gourmet.

Il costo della serata è di € 80. Comprende l’ingresso al concerto e all’offerta gourmet (bevande incluse).

L'executive chef Christian Meloni Delrio e tutti i professionisti dell'alta cucina ci accompagneranno in un itinerario goloso attraverso le "isole del gusto".

Ad accompagnare i piatti le birre artigianali Baladin, scelte da Teo Musso.

DOVE >>Baladin Open Garden -> Località Valle 25 -Piozzo (Cuneo) -12060Per info: 3406076351–link diretto per acquisto pass >> https://baladinopengarden.plateform.app/selforder



Per ulteriori informazioni press@baladin.com