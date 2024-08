Il festival prosegue con il gruppo spagnolo B Vocal in concerto presso l'Auditorium Calvino Paglieri

Il Vocalmente A Cappella Festival è entusiasta di annunciare uno degli eventi più attesi di questa edizione: il concerto del rinomato gruppo spagnolo B Vocal, che si terrà domenica 1 settembre alle ore 21 presso l'Auditorium Calvino Paglieri.

B Vocal è un gruppo a cappella originario della Spagna, noto per la sua straordinaria capacità di combinare tecnica vocale, armonie sofisticate e uno spiccato senso dell'umorismo. Con oltre due decenni di esperienza sulle scene internazionali, B Vocal ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo grazie a performance che spaziano dal pop al rock, fino alla musica classica, sempre con un tocco di originalità e ironia. Hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, e le loro esibizioni sono un'esperienza coinvolgente che unisce intrattenimento e maestria musicale.

La serata sarà aperta dall'ensemble vocale VoXes e dai Rebel Bit, i direttori artistici del festival. VoXes, noto per le sue interpretazioni vocali eleganti e sofisticate, e i Rebel Bit, innovatori del canto a cappella e creatori di esperienze musicali immersive, offriranno al pubblico una prima parte di spettacolo che si preannuncia emozionante e di grande qualità.

Il Vocalmente A Cappella Festival, che ogni anno richiama appassionati di musica da tutta Italia e oltre, continua a essere un punto di riferimento per la musica a cappella, promuovendo artisti di livello internazionale e offrendo spettacoli indimenticabili.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto di B Vocal sono già disponibili presso https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/vocalmente-a-cappella-festival-1/prenota . Si consiglia di prenotare in anticipo per assicurarsi un posto a questa straordinaria serata. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Vocalmente A Cappella Festival https://www.vocalmente.net/it/ o contattare l'organizzazione all'indirizzo info@fondazionefossanomusica.it / 0172.60113

Unitevi a noi per una serata di musica e spettacolo senza precedenti: vi aspettiamo numerosi!

Vocalmente A Cappella Festival 2024 è il festival che celebra la musica vocale in tutte le sue forme, ospitando artisti di fama nazionale e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza musicale unica e coinvolgente.