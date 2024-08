Progetto “#ci sto! Percorsi di volontariato” di Bra, 15 giovani del territorio a Roma

Nell’ambito del progetto “#ci sto! Percorsi di volontariato”, realizzato dall’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori odv di Bra grazie al sostegno della Fondazione CRC, 15 giovani ragazze e ragazzi in età 16-19 anni del territorio di Bra partiranno per Roma per vivere un’esperienza di formazione e volontariato della durata di 5 giorni (dal 02 al 06 di settembre).

Il programma della settimana sarà molto ricco e prevedrà momenti di scambio e confronto gestiti dai due Educatori Professionali accompagnatori del gruppo e attività di volontariato presso i servizi gestiti sul territorio dalla Comunità di Sant’Egidio di Roma. Il viaggio si colloca al termine di un percorso di formazione e di incontro realizzato durante lo scorso anno scolastico.

L’associazione Quartiere Madonna dei Fiori odv da anni è impegnata sul territorio nella promozione della cittadinanza giovanile attraverso la gestione diretta di servizi extrascolastici e progetti di politiche giovanili, con l’obiettivo di stimolare senso critico e desiderio di partecipazione nei giovani.

Con questo progetto, le cui azioni dirette saranno di forte impatto nell’orizzonte valoriale dei partecipanti, intende aumentare l’impatto delle azioni realizzate a livello territoriale, facendo confrontare i giovani braidesi con realtà di altri territori.

Al termine dell’esperienza, che coinvolgerà anche l’amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, la popolazione sarà invitata ad un momento di restituzione pubblico ideato e gestito direttamente dalle giovani e dai giovani coinvolti, realizzato in collaborazione con la Fondazione CRC ed il Comune di Bra.