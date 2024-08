Alla quarta multa di fila, danneggia l'ingresso della Municipale e aggredisce verbalmente la sindaca

Si sentiva perseguitato, dopo la terza, forse quarta multa per non aver rispettato il disco orario in via Roma a Caraglio. Così ha pensato bene di andare a lamentarsi al comando di polizia municipale. Peccato fosse chiuso, così ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta, ha strappato il cartello con gli orari e ha sradicato il campanello dal muro.

Allontanato dalla comandante dei vigili Maria Luisa Fermo, si è diretto dai carabinieri e infine in municipio, dove ha aggredito verbalmente la sindaca Paola Falco.

Il fatto è accaduto venerdì 30 agosto nel pomeriggio. Protagonista un trentenne di Caraglio. A raccontarci l'episodio la prima cittadina: “È stato un momento spiacevole. Io ero da sola in quel momento, lui mi ha sorpreso nell'atrio del Palazzo municipale. Vedendolo così agitato, sono riuscita a condurlo fuori e a chiamare i carabinieri. Il tutto è durato quasi tre ore, dalle 15 alle 18”.

A maggio lo stesso soggetto era già andato in Comune a lamentarsi: “Allora lo avevo fatto ragionare. È un bravo ragazzo, un lavoratore. Ma questa volta ha superato il limite. E tutto per una multa da 30 euro (la multa ammonta a 42 euro, se pagati entro 5 giorni c'è la riduzione a 29,40 euro, ndr)”.

L'uomo, residente in centro, quando fa il turno di notte, spesso lascia la macchina in via Roma senza spostarla allo scoccare del disco orario. “Basterebbe fare due passi in più e parcheggiare nei posteggi liberi a 50 metri – commenta la sindaca Falco -. Gliel'ho spiegato ripetutamente ma non ne voleva sapere. Il sistema disco orario serve per avere una rotazione dei parcheggi e favorire il commercio, altrimenti via Roma diventerebbe un garage a cielo aperto. Mi accusava di avergli detto che gli avrei pagato io le prossime multe e quindi ha iniziato a insultare me e la comandante davanti ai carabinieri”.

“Non mi sono nascosta, ci sono regole e principi. Se tutti si comportassero così, sarebbe la fine. Tempo fa mi sono presa persino io una multa in piazzetta Madre Teresa. Può capitare, ho sbagliato e ho pagato. Ci sono i cartelli, non possiamo cambiare i regolamenti per lui che lavora di notte”, commenta ancora la prima cittadina.

Sul posto è anche giunta l'ambulanza dell'emergenza sanitaria, ma a quel punto l'uomo si è calmato.

Nei suoi confronti scatterà sicuramente una denuncia per il risarcimento dei danni: “La porta di ingresso della Municipale ha dei segni evidenti, l'ha colpita con qualcosa di contundente. Ci sono testimoni che lo hanno visto”, conclude la sindaca Falco. E rischia anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.