Movì abbraccia la tradizione dei “Feu’ d’la Madòna” e accende per la prima volta la Notte Bianca

Nonostante l’estate stia ormai volgendo al termine, l’energia di Movì (il contenitore di eventi pensato dall’Amministrazione comunale per accrescere il protagonismo delle nuove generazioni tra suoni, musica e divertimento) contagerà anche i tradizionali festeggiamenti della Natività della Beata Vergine Maria. Il prossimo 7 settembre, infatti, in occasione degli affascinanti “Feu’ d’la Madòna” che illuminano i cieli monregalesi a cavallo dell’8 settembre fin dal 1610, la città vivrà la sua prima Notte Bianca con animazioni, concerti, spettacoli musicali e culturali tra Breo e Piazza. Da un lato l’offerta commerciale del centro storico con tutti i negozi aperti per le ultime offerte estive e i primi acquisti della stagione autunnale; dall’altro la ricca proposta culturale con le mostre “Andy Warhol Influencer” nell’ex chiesa di Santo Stefano, “Nell’Olimpo. Storie di Campioni di un territorio” in piazza Maggiore e “Scolpire la vita nel tempo, attraverso il tempo - Installazioni di Mayumi Kishimoto Concept Art with Flowers” nell’Antico Palazzo di Città, la possibilità di scoprire il Museo della Ceramica, il Museo civico della Stampa e la Torre del Belvedere e l’opportunità di visitare l’ottava edizione del Festival Illustrada che proporrà, tra le altre cose, le esposizioni di Altan, Simone Rea, Federico Appel e Anna Mosca.

Prima e dopo lo spettacolo pirotecnico previsto come sempre per le 22.30, però, spazio all’intrattenimento sia in piazza Maggiore (con la presentazione alle ore 20.30 della prima squadra della BAM Mondovì a cura di Mondovì Volley, il concerto della Banda Musicale di Mondovì a partire dalle ore 21.15 e la distribuzione di pan e persi a cura dell’associazione “La Funicolare”), sia nel centro di Breo. Ricca, in tal senso, l’offerta musicale predisposta ancora una volta in collaborazione con Wake Up. Nei pressi del Bar Lurisia, innanzitutto, esibizione di Attilio Ferrua e di Ricky; in piazza Santa Maria Maggiore, a partire dalle ore 21.30, l’innovativo e imperdibile “Shuffle Party”; in piazza Cesare Battisti, invece, dalle ore 21.00 show con i Divina e a seguire dj set con dj Chris; in piazza Roma, infine, spazio alla musica anni Novanta con dj Ross dalle ore 20.00 alle ore 22.30 e, dopo i fuochi, esibizione di Marvin e Andrea Prezioso.

«Prosegue l’attività di contaminazione musicale dei principali eventi che storicamente animano la nostra città» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Dopo un’estate mai così vivace in termini di eventi e presenze, i tradizionali “Feu’ d’la Madòna” saranno quest’anno accompagnati da una proposta culturale e musicale di assoluto livello. Grazie, come sempre, all’associazione “La Funicolare”, alle associazioni di categoria e ai singoli esercenti che renderanno vivo e attraente il centro storico, contribuendo altresì a movimentare piazza Maggiore. Una profonda riconoscenza, poi, a Wake Up che continua ad investire e a supportarci, nell’ottica di trasformare la nostra città in un palcoscenico musicale di alto livello». «Siamo molto soddisfatti dei risultati della programmazione estiva che prosegue ora con la Notte Bianca prima di concludersi ai Giardini del Belvedere con Bob Sinclar il 28 settembre prossimo. Mondovì e il territorio hanno risposto molto bene e siamo quindi già al lavoro per l’edizione 2025» ha concluso in tal senso Graziano Gabbio, patron di Wake Up.