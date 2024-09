Cuneo, modifiche alla viabilità per il “Binario Festival”

Alcune modifiche alla viabilità sono previste questa settimana nel piazzale e sul viale della Vecchia Stazione. I provvedimenti sono stati presi per consentire lo svolgimento degli spettacoli musicali del “Binario Festival”, che si svolgerà nell’area antistante il complesso della Vecchia Stazione di Borgo San Giuseppe dal 5 all’8 settembre.

I primi divieti entreranno in vigore mercoledì 4 settembre, di modo da permettere le operazioni di scarico e allestimento delle strutture, delle apparecchiature e delle strumentazioni necessarie.

Nel dettaglio, il piazzale della Vecchia Stazione sarà chiuso al transito dalle 8 alle 20 di mercoledì 4. Il divieto proseguirà da giovedì 5 a domenica 8, dalle 18 alle 24, e lunedì 9, dalle 8 alle 16 (per le operazioni di smontaggio). Nella piazza sarà in vigore anche il divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 8 di mercoledì 4 alle 16 di lunedì 9. Da giovedì 5 a domenica 8, dalle 17 alle 24, non si potrà parcheggiare neanche sul viale della Vecchia Stazione.