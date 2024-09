Cuneo, piazza Europa e la richiesta delle associazioni ambientaliste: "Serve un regolamento del verde"

Riceviamo e pubblichiamo la nota prodotta dalle associazioni Pro Natura Cuneo, Legambiente, Italia Nostra e Di piazza in piazza in merito al progetto di riqualificazione di piazza Europa a Cuneo (di cui, sin dall'inizio, sono profondi osteggiatori in quanto presupporrebbe il taglio dei dieci cedri dell'Atlante attualmente presenti).



La nota commenta l'incontro occorso lo scorso 7 agosto tra le associazioni, il comitato "Cedri di piazza Europa" e l'amministrazione comunale.



Secondo l’Amministrazione comunale, cosa poi affermata nella risposta alla Presidenza del Consiglio, l’area interessata dal taglio non è area con verde da tutelare, ma piazza e sagrato da riqualificare. Inoltre, il problema della tutela di qualsiasi spazio verde, sostiene l’Amministrazione, è improponibile in assenza di un Regolamento del verde!



Questo è un punto importante. Cuneo è una delle poche città italiane che non si è mai dotata di un Regolamento del verde. Da anni abbiamo fornito alle varie Amministrazioni che si sono succedute nel governo della città proposte, schemi, modelli di regolamento, che non sono mai stati presi in considerazione. Ora comprendiamo il perché: avere le mani libere per abbattere gli alberi dove si vuole, in barba anche alle norme del Piano Regolatore in corso.



Poi, il Piano Regolatore classifica piazza Europa come “piazze, sagrati e spazi da riqualificare”. Dunque in piazza Europa non ci sono né piante, né tappeto verde! Invece di abbattere i cedri, forse sarebbe meglio modificare il Piano Regolatore della città.



Nel frattempo il Comune ha risposto alle osservazioni della Presidenza del Consiglio con argomentazioni, a parere nostro, non corrette in termini tecnici e scientifici. Stiamo elaborando con i tecnici delle nostre Associazioni una risposta pertinente.