Monforte d'Alba, 350 euro alla casa di riposo dalla Delegazione del Moto Club della polizia

La Delegazione del Moto Club della Polizia di Stato di Cuneo, il cui responsabile è il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in quiescenza, Carmine Rapuano, è lieta di annunciare la recente donazione di 350 euro alla Casa di Riposo di Monforte d’Alba.

Questa iniziativa di solidarietà è frutto dell’impegno del Club nel promuovere attività che supportano le realtà locali e offrono assistenza a chi ne ha più bisogno.



Oltre a questa donazione, il Moto Club della Polizia di Stato è attivamente impegnato nell’organizzazione di eventi di carattere socio-turistico e ricreativo, finalizzati alla raccolta di fonti da destinare al piano cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”, ovvero all’assistenza a soggetti e strutture private in comprovato stato di necessità, garantendo loro il sostegno necessario attraverso iniziative di beneficenza e collaborazione con le comunità locali.



Il Moto Club della Polizia di Stato ringrazia il Sindaco e il Vice Sindaco di Monforte, nonché tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere possibili questa donazione e per aver condiviso con noi l’impegno di aiutare chi è in difficoltà.