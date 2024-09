Prima edizione di "Bugia e mangia. Sport, shop e pizza" di Cavallermaggiore, un enorme successo

Sabato 31 agosto si è svolta la prima edizione della manifestazione denominata “BÙGIA E MANGIA 2024 – SPORT SHOP & PIZZA”, realizzata grazie ad una proficua collaborazione tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio ed il Comune di Cavallermaggiore.

A partire dal primo pomeriggio, sino a sera, il centro storico della Città è stato popolato da una foltissima schiera di giovani atleti e non, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno così potuto fare esperienza di numeri sport. I giovani hanno potuto praticare gli sport più conosciuti come il basket, il calcio, il volley, il tennis, per passare a quelli tradizionali come le bocce e passare ad attività più particolari come il karate, il football americano, la danza, il fitness, la ginnastica artistica, l’orienteering, l’arrampicata su percorso sospeso ed il golf, il tiro con l’arco, il judo e la dama grazie alla preziosa presenza del Panathlon Club Maira. All’evento hanno presenziato anche alcune attività commerciali, enti del Terzo Settore e l’ASL CN1, che ha patrocinato l’evento insieme al Comune di Cavallermaggiore.

Alla fine sono risultati essere circa 400 i giovani, e meno giovani, che sino sono cimentati, divertendosi, nelle diverse discipline ed attività, con un’affluenza complessiva di persone ampiamente superiore al migliaio. Dopo la prima parte della giornata dedicata al “bùgia”, si è passati al “mangia”, realizzando una “pizzata” all’interno dell’Ala comunale con circa 300 coperti.

Gli organizzatori ringraziano tutte le 30 Associazioni che hanno aderito, l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile, la Proloco per il servizio bar, la ditta G.I.E. snc, per la realizzazione dei collegamenti elettrici e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per poter offrire alla nostra comunità locale, una giornata di sport, gioco e condivisione.