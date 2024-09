A Boves inaugura la mostra "Muratura e decorazione"

“Muratura e decorazione”, è questo il titolo della mostra che verrà inaugurata venerdì 13 settembre a partire dalle ore 17,30 nell’accogliente ex Confraternita Santa Croce di Boves.

La mostra, realizzata dall'Asl CN1 e l'associazione “La Fuma Pa”, in collaborazione il Comune di Boves e la Scuola Edile Cuneo, sarà un viaggio straordinario nell’accattivante Arte edilizia, pittorica, musiva e decorativa. La creatività come trattamento di bellezza per lo spirito.

Gli artisti protagonisti della mostra saranno i ragazzi de i “La Fuma Pa” accompagnati dai docenti Nadia Tecco, Rosanna Pellegrino, Andrea Vaschetto, Franco Bombonati, Lorella Lion, Gianpaolo Mancini, Massimiliano Scano, Emanuela Viale, Alessandro Marino e la direttrice Laura Blua.

L’inaugurazione dell’esposizione si terrà venerdì 13 settembre, a partire dalle 17,30 e seguirà un rinfresco presso il Giardino della Casa della salute di Boves.

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 14 settembre dalle ore 9,30 alle ore 17.