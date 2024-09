Come andranno a finire le elezioni negli Stati Uniti?: se ne parlerà a Saluzzo

Come andranno a finire le elezioni negli Stati Uniti? E’ possibile fare una previsione?

Se ne parlerà giovedì 5 settembre a “Il Quartiere” dalle 21 con due noti giornalisti, osservatori di primo piano delle questioni Usa: Antonio Di Bella (che presenterà il suo recente libro “In bilico” che analizza le elezioni statunitense, edito da Solferino) e Giampiero Gramaglia, ex direttore dell’Ansa e docente universitario.

L’incontro, all’interno della rassegna “Trame di Quartiere” della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” è organizzato dal Comune di Saluzzo con il settimanale Corriere di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni.

"Trame di Quartiere avvia una serie di incontri di livello nazionale e internazionale ospitando il dialogo tra due nomi importanti del giornalismo, Antonio Di Bella e Giampiero Gramaglia, sul tema delle prossime elezioni Usa – spiega l’assessora alla Cultura Attilia Gullino – L’argomento è quanto mai attuale per comprendere quanto stia succedendo oltre Atlantico, stanti le ripercussioni che indubbiamente si avranno sul resto del mondo ed in particolare sulle istituzioni democratiche. La rassegna – conclude l’assessora – proseguirà per tutto l’anno con il proposito di affrontare argomenti attuali ed eterogenei per andare incontro alle curiosità e agli interessi di un pubblico che ci auguriamo sarà sempre più numeroso".

Di Bella, nato a Milano nel 1956, è entrato in Rai nel 1978 divenendo quindi corrispondente da New York. Nel 2001 è nominato direttore del Tg3 e crea la rubrica “Linea notte”: diviene direttore di Rai3 nel 2009 promuovendo numerose trasmissioni. Ritorna a New York come corrispondente per il Tg1 dal 2011 al 2020, passando poi a Parigi negli anni degli attacchi terroristici. Nel 2022 viene nominato direttore degli Approfondimenti Rai. Andato in pensione, dal 6 marzo scorso conduce su TV 2000 il programma di approfondimento “Di Bella su 28” il mercoledì sera.

Gramaglia è nato a Saluzzo nel 1950. Giornalista prima alla “Provincia Pavese” e poi alla “Gazzetta del Popolo” ha lavorato per trent’anni all’agenzia Ansa. Dirige il corso di giornalismo alla Ifg di Perugia, tiene corsi all’Università “la Sapienza” di Roma e collabora con vari quotidiani, soprattutto al “Fatto Quotidiano”. Collabora ogni settimana al “Corriere di Saluzzo” con le sue note di politica estera nella rubrica “Il Colonnino”. L’ingresso è libero e gratuito.