Il Santuario di Santa Lucia ospiterà due importanti mostre: l'inaugurazione domenica 8 settembre

Domenica 8 settembre, alle ore 15, verrà inaugurata la mostra “La Santa Lucia di Dante”.

L’evento è collocato tra le attività di valorizzazione e promozione che la Parrocchia di Santa Caterina persegue ai fini del recupero del Santuario di Santa Lucia, curata dall’arch. Marcello Boetti con la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Villanova Mondovì.

"L’esposizione - spiega l'architetto Boetti - narra della figura di Santa Lucia come rappresentata da Dante nella Divina Commedia e la rappresentazione pittorica da parte di diversi artisti nell’arco dei secoli della figura della Santa Lucia nel poema (da W.Blake a S.Dalì). Santa Lucia, cui Dante era devoto, è venerata in tutta Europa per i suoi doni della luce, ed è anche colei che salva Dante nella sua avventura attraverso le tre dimensioni dell’aldilà: l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. Il più grande poema dell’occidente cristiano si basa molto sulla figura di Lucia, la grazia illuminante, intermediaria tra Maria Vergine e Dante, perso nella selva oscura del peccato".

Domenica 8 settembre, inoltre, farà tappa al Santuario anche la mostra fotografica dal titolo “Santa Lucia e Santa Caterina. Tra arte e fede”, sul Santuario di Santa Lucia e sull’antica chiesa di Santa Caterina in Villanova visti dagli occhi degli affiliati all’associazione MondovìPHOTO e curata sempre dall’arch. Boetti Marcello.

Le mostre sono a corredo dei lavori sul Santuario di risistemazione del tetto (condotti dalla ditta Botto Fabrizio e seguiti dall’arch. Boetti M.), con il prezioso ausilio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il contributo di Comune di Villanova Mondovì e della Diocesi di Mondovì. L’evento sarà anche patrocinato dall’Associazione di volontariato AmiSaL–Amici di Santa Lucia.

L’ingresso è libero, la mostra rimarrà aperta domenica 8 e 15 settembre ore 15.00-

18.00. Per info contattare il 339.8202983 oppure scrivere a st.boetti@libero.it.