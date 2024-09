Presentata la Stagione 2024-2025 del Civico teatro Toselli

Il Teatro Toselli di Cuneo è orgoglioso di annunciare la nuova stagione teatrale 2024-2025, realizzata dal Comune in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Il calendario si presenta ricco di emozioni e riflessioni, portando sul palcoscenico grandi nomi della scena teatrale italiana e proponendo una varietà di spettacoli che spaziano dai classici della drammaturgia ai testi contemporanei più stimolanti.

Si apre il sipario giovedì 17 ottobre 2024 con una produzione speciale, in occasione dei 90 anni dall’opera di Eduardo De Filippo, che presenta "Natale in casa Cupiello". Lo spettacolo, un omaggio all’immortale capolavoro di Eduardo, vede protagonista Luca Saccoia, sotto la regia di Lello Serao. Questo "spettacolo per attore cum figuris" offre una rilettura originale e profondamente evocativa di un classico della tradizione teatrale italiana.

Questo appuntamento, insieme agli spettacoli del 4 e del 15 marzo, rientra nel progetto “Teatro No Limits” che, a partire dallo scorso anno, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT - Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Domenica 27 ottobre 2024, Francesco Piccolo, affiancato dalla partecipazione speciale di Pif, porta in scena "Momenti di trascurabile (in)felicità". Lo spettacolo, basato sugli scritti dello stesso Piccolo, è un viaggio ironico e malinconico attraverso le piccole gioie e i dispiaceri della vita quotidiana, che riesce a toccare le corde più intime del pubblico con una leggerezza sorprendente.

Mercoledì 6 novembre 2024 è la volta de "Il Giardino dei Ciliegi" di Anton Čechov, diretto da Leonardo Lidi. Una delle opere più amate del drammaturgo russo prende vita grazie a un cast corale. Lo spettacolo si immerge nei temi dell'inevitabilità del cambiamento e del passaggio del tempo, offrendo una riflessione profonda sull'essere umano.

Domenica 24 novembre 2024, Lino Musella sale sul palco con "Tavola Tavola, Chiodo Chiodo…", un intenso monologo tratto dagli scritti di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, accompagnato dalle musiche dal vivo di Marco Vidino, è un omaggio vibrante alla figura del grande drammaturgo.

Domenica 1 dicembre 2024, Ottavia Piccolo presenta "Matteotti (Anatomia di un fascismo)", un’opera scritta da Stefano Massini che ripercorre la tragica storia del politico socialista Giacomo Matteotti. Il dramma, attuale e potente, esplora le radici del fascismo e le sue conseguenze, offrendo una riflessione profonda e necessaria sul passato e sul presente.

Venerdì 13 dicembre 2024, Stefano Massini torna con "Mein Kampf", una drammatizzazione dal celebre testo di Adolf Hitler, in cui l’autore si confronta con una delle pagine più buie della storia europea, proponendo una riflessione sull’orrore e sulla responsabilità collettiva, attraverso la sua inconfondibile capacità narrativa.

Sabato 11 gennaio 2025, il teatro si tinge di contemporaneità con "Wonder Woman", una creazione di Antonio Latella e Federico Bellini, che esplora il mito della supereroina in una chiave teatrale unica. Con Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti, lo spettacolo si interroga sui simboli e le icone della cultura pop, offrendone una lettura inedita e provocatoria.

Sabato 18 gennaio 2025, la comicità surreale di Eugène Ionesco prende vita con "Delirio a due", interpretato da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo, con il suo humor nero e il ritmo serrato è una critica feroce e ironica all’assurdità delle relazioni umane.

Fuori abbonamento, sabato 22 febbraio 2025, Elio Germano e Teho Teardo presentano "Il sogno di una cosa", liberamente tratto dal romanzo di Pier Paolo Pasolini. In questo spettacolo, parola e musica si fondono in una performance intensa e suggestiva, che esplora i temi cari al grande intellettuale italiano.

Sabato 1 marzo 2025, Ambra Angiolini è la protagonista di "Oliva Denaro", tratto dal romanzo di Viola Ardone. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, racconta la storia di Franca Viola, una giovane donna siciliana degli anni '60, esplorando con delicatezza e potenza temi come la libertà, l’emancipazione e il potere delle tradizioni.

Martedì 4 marzo 2025, Carrozzeria Orfeo presenta "Salveremo il mondo prima dell'alba”. Sotto la regia collettiva di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, la compagnia porta sul palco un’opera che mescola ironia, dramma e riflessione sociale, con una narrazione che cattura e coinvolge profondamente.

Sabato 15 marzo 2025, "Arlecchino?", scritto e diretto da Marco Baliani, reinterpreta il celebre personaggio della commedia dell'arte. Sul palco Andrea Pennacchi, insieme a un ensemble di attori e musicisti, offre una versione contemporanea di Arlecchino, esplorando temi di identità e trasformazione, in uno spettacolo che fonde tradizione e innovazione.

Giovedì 27 marzo 2025, Oscar De Summa celebra i 10 anni del suo spettacolo con "Stasera sono in vena - Il concerto". Questo secondo capitolo della "Trilogia della Provincia" è un evento speciale live, in cui De Summa ripercorre i momenti salienti del suo percorso artistico, accompagnato da musiche e racconti che affondano le radici nella sua terra d’origine.

Martedì 8 aprile 2025, Mauro Pescio porta in scena "Io ero il Milanese", tratto dall’omonimo podcast. In questo monologo, Pescio esplora le storie di persone comuni, offrendo uno spaccato della società contemporanea con una narrazione intima e coinvolgente.

Ultimo appuntamento della stagione, martedì 15 aprile 2025, nell’ambito della rassegna “We speak dance” sul palco "Questo lavoro sull’arancia” di Marco Augusto Chenevier, uno spettacolo che fonde danza e teatro, portando in scena una riflessione sul corpo, la sua rappresentazione e la sua percezione guidando il pubblico in un viaggio sensoriale e filosofico, attraverso movimenti e parole. Lo spettacolo sarà inoltre l’occasione per un laboratorio dedicato agli studenti delle scuole superiori di Cuneo per riflettere sul tema delle libertà personali e di come queste possono determinare le scelte degli altri.

«Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Cuneo per la stagione 24-25 del Teatro Toselli. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

«È un gigante del teatro a collegare la stagione conclusa nella primavera 2024 con il nuovo cartellone del teatro Toselli: Eduardo De Filippo - dichiara Cristina Clerico, Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Si collocano nel solco del senso del teatro tracciato dall’opera eduardiana i temi che calcheranno il palco: l’esistenza e i suoi nodi, le speranze e le paure, la Storia e le storie. Sono spettacoli scelti per offrire possibili nuovi sguardi sul presente incerto che ci circonda ma ancor più per aprire l’orizzonte a una riflessione sul futuro di ciascuno di noi. L’invito che muoviamo è a rivolgere uno sguardo curioso al cartellone, ricordando le parole di Eduardo: “Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male”».

A partire dal 2 ottobre è possibile acquistare gli abbonamenti, dal 4 ottobre i singoli biglietti. Confermato anche quest’anno l’abbonamento dedicato agli under 29 in vendita a partire dal 3 ottobre. Per maggiori informazioni o acquisti rivolgersi all’Ufficio Spettacoli (Tel. 0171 444812/818 – e-mail spettacoli@comune.cuneo.it) oppure consultare il sito www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.

Collaborazioni con il Fai e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Bonus Cultura

Per l’acquisto di biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Toselli è possibile utilizzare i bonus Carta della Cultura giovani, Carta del merito e Carta del docente.