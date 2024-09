Radio Alba Festival: sabato 7 settembre la musica indipendente è protagonista

Tutto pronto per il Radio Alba Festival in programma sabato 7 settembre in piazza Michele Ferrero ad Alba, per un ritorno alle origini nel segno della musica indipendente del territorio, grande protagonista della serata voluta dall’emittente fondata nel 1976 da Alberto Levi e ormai vicina al traguardo del mezzo secolo di attività.

Al cospetto di “Alba” la bambina alta oltre 12 metri, realizzata dall’artista Valerio Berruti e in contemporanea con il colorato mercato del sabato mattina, dalle 11 inizieranno i preparativi con il soundcheck e la lunga manovra di avvicinamento al festival che inizierà ufficialmente alle 19.30.

A rompere il ghiaccio sarà Dj Edward con un irresistibile Dj set accompagnato dalle esibizioni dei ballerini di Be Street per allietare con un piacevole sottofondo l’aperitivo dei locali della piazza.

Alle 20 sarà consegnato il premio Alberto e Antonella Levi che ogni anno premia un personaggio o un gruppo in grado di distinguersi per il proprio impegno nella zona di Langhe, Roero e Monferrato.

Il premio 2024 verrà consegnato al fotografo cornelianese Rino Tesio che ha documentato, con il nostro Marcellopress le ultime due missioni effettuate in Kenya nell’ospedale di North Kinangop dall’urologo Bruno Frea. Immagini quelle di Rino ricche di pathos, in grado di raccontare le storie e le persone di una realtà rurale, ma estremamente dignitosa come quella degli altipiani del Kenya.

A seguire sul palco saliranno i ragazzi del Liceo statale Leonardo Da Vinci, indirizzo musicale per introdurre al momento clou della serata: il progetto giovani OFF THE WALLS, con il sostegno di Fondazione Crc e la collaborazione di Be Street.

Ad alternarsi sul palco di piazza Michele Ferrero saranno gli artisti indipendenti del territorio per un viaggio attraverso la storia della musica e dei generi musicali, in grado di divertire e fare cantare e ballare tutti i presenti.

Si partirà con una presenza fissa negli studi di Radio Alba: Shudew per poi passare a Kika, Bera e Effe, prima del gran finale con gli habitué del festival: i braidesi Santaré, legati alla kermesse fin dalla prima edizione.

Non mancherà lo spazio per la bellezza e per i sorrisi con la testimonial di Radio Alba 2023-2024 Martina Agrello, volto della Radio ancora per una settimana, fino al 14 settembre quando l’elezione della miss dell’emittente avverrà all’interno della notte bianca “Fino all’Alba” durante la Bela Trifolera.

A chiudere il festival con la musica dance e da ballo sarà il dj set “Mollami live party anni ‘90” by Dj Branxilsigna con l’esibizione dei ballerini dell’associazione Be Street.

L’editore di Radio Alba Claudio Rosso commenta: "Il festival di Radio Alba compie otto anni e torna alle origini mettendo al centro della scena nuovamente la musica indipendente locale. Radio Alba è la casa dei gruppi e degli artisti del territorio, senza dimenticare di essere una radio che ha da sempre una forte anima di solidarietà confermata dal premio Alberto e Antonella Levi che sarà consegnato dal sottoscritto e da tutti i dipendenti e collaboratori della radio a un fotografo che ha saputo raccontare con splendidi ritratti una delle realtà più povere del Mondo. Aspettiamo in piazza Michele Ferrero tutti gli affezionati ascoltatori di Radio Alba, una delle prime radio libere a nascere il 29 febbraio del 1976 e ancora oggi voce indipendente e libera di Langhe, Roero e Monferrato".

L’ideatore del festival Andrea Vico sottolinea: "Grazie all’impulso dell’editore Claudio Rosso, questo festival riporterà al centro della scena la musica indipendente. Ogni artista che si alternerà sul palco rappresenterà un’anima musicale dall’hip hop fino al cantautorato. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un grande festival con l’affezionato pubblico della nostra radio".