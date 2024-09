Sambuco, il Centro di Documentazione a settembre apre alle visite il sabato e la domenica

Nel mese di settembre il Centro di Documentazione sarà aperto per le visite il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Saranno visitabili l’esposizione permanente dedicata alla Baìa di Sambuco e la mostra Dandelion: tempo di bourrée, ideata da Espaci Occitan e La Fabbrica dei Suoni e nata dalle 1000 tavole grafiche dipinte ad acquerello e trasformate in animazione dall’artista Elisa Talentino, un percorso tra strumenti, balli, fiori, animali e lingua d’oc.

Sabato 14 settembre alle ore 17 appuntamento con Guido Olivero, docente universitario, dirigente d’azienda, scrittore e studioso della Valle Stura, con le sue due ultime pubblicazioni: Lena la fuggiasca. Storia di una donna «anarchica» tra Piemonte, Francia e Argentina e Bastian. Storia di un contadino della valle Stura confinato a Ventotene, editi entrambi da l’Araba Fenice.

Lena è una giovane della Valle Stura figlia del sindaco del paese: negli anni Venti del Novecento studia a Torino, entra nei circoli anarchici, legge, lavora in fabbrica. È una donna libera, in anticipo sulla Storia, tra il Piemonte rurale e cittadino, la Francia del Sud, Nizza e le campagne dei fiori, e poi l'Argentina. La storia di Bastian è una novella di formazione: i progetti vanificati, le delusioni e le vicissitudini esistenziali di un giovane della Valle Stura nel ventennio fascista, che intendeva progettare un futuro diverso e più promettente rispetto alla vita di stenti che conduceva nel suo paese di montagna, guardando, come molti conterranei, alla vicina Francia in cerca di un futuro più favorevole, ma finendo confinato a Ventotene.

Le iniziative del Centro di Documentazione Valle Stura sono proposte grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” a sostegno del progetto “Valorizzazione del Centro di documentazione Valle Stura e dei servizi culturali da questo promossi”.

Tutte le visite e le attività al Centro sono a ingresso libero e gratuito. Il calendario di aperture e iniziative è consultabile sulla pagina Fb @CentrodiDocumentazioneValleStura. Info Comune di Sambuco, 0171.96633, info@comune.sambuco.cn.it, www.comune.sambuco.cn.it; Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espacioccitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.