Al Santuario di Monserrato la Spritz Game Night

Divertimento per grandi e piccini domani 5 settembre con la serata Spritz Game Night, al Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Dalle 19 in poi si potrà giocare con giochi in scatola, Cidel, Granda Land & Co. il tutto accompagnato, per chi vuole, dall'aperitivo. “Siamo pronti a far giocare tutti: giovani e i meno giovani, famiglie hanno commentato gli organizzatori”.

L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Santuario di Monserrato in collaborazione con l’Associazione White Rabbit e Granda Land e rientra nei festeggiamenti patronali del Santuario.