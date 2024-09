“Passaggi di Vento 2024”: sarà il Qubalibre Trio il protagonista del concerto a Chiappera

Protagonista, alle ore 21 presso l’area comunale a fianco della Chiesa di Santa Margherita in borgata Chiappera di Acceglio, sarà infatti il Qubalibre Trio: Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico e cornamusa), Michela Giordano (canto e percussioni) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce e armonica a bocca), per un viaggio attraverso melodie e canti tradizionali nel mondo magico della musica.

A comunicarlo è la Fondazione Acceglio, realtà molto propositiva in valle, che ha organizzato per sabato e domenica due importanti giornate all’insegna della cultura e della condivisione.

“Parlando di mondo magico viene naturale riferirsi alla musica - dicono gli organizzatori - il linguaggio universale che, grazie alla sua capacità di emozionare ed evocare immagini, è in grado di comunicare anche senza le parole, unendo popoli diversi e culture lontane. In questo contesto, la musica popolare occupa un posto di rilievo grazie alla sua natura ‘meticcia’ e contaminata. I suonatori popolari si tramandano ritmi e melodie da un orecchio all'altro, come accorti testimoni che ereditano senza accorgersene patrimoni culturali di cui si appropriano in modo spontaneo, creativo, un mondo di suggestioni che, come recita il titolo di questa rassegna, proprio grazie alla musica diventano ‘passaggi di vento’, considerando che la musica, analizzata come mero fenomeno fisico, è un'onda sonora che attraversa l'atmosfera.”