Numerose chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti a Dronero e Roccabruna

Il maltempo annunciato dalle previsioni nelle scorse ore non ha tardato ad arrivare.

In serata numerose richieste di intervento sono giunte al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo per allagamenti e caduta alberi a seguito del nubifragio che si è abbattuto nella zona di Dronero e Roccabruna.

Per domani, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione che sale a livello arancione sulle zone montane del Torinese (C e D) dove sono attese locali esondazioni e fenomeni di versante diffusi.