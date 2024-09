A Roreto di Cherasco torna l'appuntamento con Sport in Piazza

Il Comune di Cherasco, con il contributo di Mercatò, Panealba, Delizie Bakery e Garesio Sport, ripropone anche per il 2024 l’evento di Sport in Piazza. La manifestazione, che si svolgerà a partire dalle ore 14 di sabato 21 settembre a Roreto di Cherasco presso la piazze delle scuole, coinvolge le associazioni sportive del territorio, invitando bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo a sperimentare diverse discipline sportive.

La piazza sarà disseminata dagli stand delle varie realtà sportive del territorio che faranno vivere direttamente sul campo i vari sport. L’evento vedrà anche l’accompagnamento della banda musicale.

L’iniziativa, dalle 14 alle 18, è gratuita ed aperta a tutti.

Al termine della manifestazione saranno sorteggiati alcuni premi per tutti coloro che avranno compilato la scheda distribuita all'iscrizione e avranno provato almeno dieci sport diversi, inoltre verranno premiati gli atleti e le squadre delle associazioni sportive cheraschesi che hanno raggiunto traguardi a livello regionale ed oltre.

"Sport in piazza - dichiara il consigliere delegato allo sport Matteo Costamagna - è un’ottima occasione per approcciarsi e provare nuovi sport, stando all’aria aperta insieme ai coetanei. Il settore sportivo, da sempre al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale, diventa lo strumento per stimolare grandi e piccoli ad imparare a convivere in ambienti sani e all’insegna del rispetto reciproco".