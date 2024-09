Estate di intensa attività per l'Atl del Cuneese

L’ATL del Cuneese ha condotto nei mesi estivi numerose campagne promozionali per valorizzare il territorio di propria competenza. Tra le iniziative condotte, numerosi sono stati gli educational tour dedicati a operatori turistici, giornalisti e influencer che hanno potuto apprezzare il territorio e la sua natura nel massimo splendore.

Ad inizio stagione l’ATL ha ospitato il Sig. Sylvain Bazin, giornalista di Montagne Mag, rivista di riferimento in Francia per gli amanti del trekking, dell’alpinismo e degli sport outdoor in ambiente alpino, che pubblicherà un servizio sull’itinerario escursionistico La Routo in Valle Stura.



È poi stata la volta del giornalista Olivier Godin della redazione di Échappée Vélo Magazine, rivista francese dedicata agli amanti del cicloturismo, che ha lavorato sulla produzione di un reportage a tema bike lungo un anello di facile percorrenza attraverso città e borghi caratteristici: Cuneo – Boves - Peveragno - Chiusa di Pesio – Pianfei – Mondovì - Rocca de’ Baldi - Magliano Alpi - Fossano – Savigliano – Scarnafigi – Saluzzo – Manta – Busca - Caraglio - Cuneo.

A pochi giorni di distanza sono stati ospitati dall’ATL Bénédicte Boucays, giornalista di Le Monde, quotidiano e primo sito di informazione francese, con un tour che ha visto come protagonista la Valle Maira, e la troupe di France 3 Côte d’Azur, impegnata con riprese televisive in Valle Grana e nella città di Cuneo (servizio disponibile qui).

Ancora ospiti francesi il 15 e il 16 giugno, con il giornalista Arnaud Larrandaburu impegnato con la scrittura di un reportage per la rivista Big Bike dedicato ai bike park.

Dal 12 al 14 giugno l’ATL del Cuneese ha ospitato la Sig.ra Katharina Baus, giornalista della rivista Trekking Mag, periodico di riferimento per gli amanti dell’escursionismo per quanto riguarda il mercato tedesco. Nel corso del suo soggiorno la giornalista si è recata a Sale San Giovanni per un reportage sui luoghi della lavanda per poi passare in Valle Stura alla scoperta dei suoi sentieri e per conoscere da vicino alcuni produttori locali. Sempre la lavanda è stato oggetto di riprese Mediaset con la puntata tematica della rubrica MAG di Studio Aperto che ha rivelato anche alcuni segreti sull’utilizzo della lavanda in cucina presso la Tenuta Berroni di Racconigi (salvo variazioni di programma, la puntata andrà in onda su Italia 1 domenica 8 settembre a partire dalle ore 19.00).

L’influencer Teresa Balzano ha invece raggiunto il Cuneese per un tour gastronomico con partenza da Cuneo Città Alpina verso la Valle Tanaro, la Valle Maira e la Valle Stura alla scoperta della gastronomia di montagna. Ravioli del Cin e Lasagna all’Ormeasca, Ravioles e Acciughe al verde, Agnello Sambucano e Crouzet sono stati i protagonisti del suo racconto divulgato sul profilo https://www.instagram.com/teresa_balzano_/.



Nel mese di luglio le attività di promozione si sono concentrate sul tema outdoor, sempre con riferimento a Cuneo Città Alpina 2024. La prima ospite, Sofia Montagna, ha visitato l’area archeologica di Rocceré in Valle Maira, per poi raggiungere la Valle Varaita e pernottare sotto il cielo stellato di Valmala con la Starsbox. Raggiunta Pontechianale, l’avventura ha assunto un carattere più sportivo e tecnico con il tour completo del Monviso in tre tappe: https://www.instagram.com/sofiamontagna/. A pochi giorni di distanza l’ATL ha ospitato l’influencer Pietro Civera scoprendo con lui attività adrenaliniche quali il canyoing in Valle Stura e un tour con buggy nei boschi della Valle Pesio: https://www.instagram.com/pietrocivera/.

Tutti gli ospiti hanno raccontato le esperienze live attraverso stories, salvate poi nei loro feed in evidenza e creato contenuti che verranno pubblicati nei prossimi mesi su Instagram, in collaborazione con la pagina @visitcuneese.

Giovedì 11 luglio ATL ha presenziato al Cinema Mexico di Milano alla proiezione del docufilm “Un pas après a l’autre / Un passo dopo l’altro” promosso e realizzato dal Consorzio Turistico Valle Maira, sostenuto anche dall’ATL del Cuneese: un’esperienza di trekking sui Percorsi Occitani della Valle Maira che ha destato il vivo interesse di tutti gli spettatori.

È partita nel mese di agosto una collaborazione con la content creator Michela Giordano, alias MichelanelleValli, per un racconto inedito delle vallate del Cuneese in chiave outdoor e gli spettacoli dal vivo che hanno caratterizzato l’estate cuneese, dai Suoni del Monviso alle sorgenti del Po a Bob Sinclair in programma a Mondovì.

A fine agosto l’ATL ha accolto presso la propria sede città 7 giornalisti provenienti dalla Costa Azzurra impegnati in un tour di scoperta della Valle Stura e di Cuneo Città Alpina, nell’ambito di un progetto coordinato dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza.

In termini di collaborazioni transfrontaliere, oltre alle ordinarie attività che vedono l’ATL parte attiva nei progetti Interreg ALCOTRA NTC Restart, Vermenagna Roya III e nella fase di costruzione dei progetti turistici dei PITER+, il 14 giugno l’ATL ha presenziato all’evento finale del progetto NTC Restart – di cui è capofila – a Le Lauzet sur Ubaye, mentre il 4 luglio ha raggiunto Hautecombe, in Francia, per la presentazione ufficiale del progetto Interreg ALCOTRA Savoia Experience - i cui 4 partner coinvolti sono il Dipartimento della Savoia, l'associazione Le Terre dei Savoia, il FAI Fondo ambiente italiano e la Fondation d'Hautecombe.

Lunedì 2 settembre l’ATL del Cuneese ha partecipato alla presentazione al progetto ministeriale Aromi d’Italia con la prima tappa torinese di lancio del progetto nazionale dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche d’Italia attraverso i sapori e i profumi del Bel Paese.

Sempre ad inizio settembre alcuni giornalisti olandesi hanno raggiunto il Cuneese grazie al sostegno dell'Associazione per il Turismo Outdoor WOW e l’ATL del Cuneese: il giornalista Bert Sitters ha percorso in bicicletta un tour tra le città d’arte del Cuneese con partenza e arrivo a Fossano, toccando anche Carrù e Bene Vagienna, mentre il giornalista Diederick Plugger e il fotografo Maurice Volmeijer hanno raggiunto Castelmagno per scoprire i segreti dell’omonimo formaggio DOP per poi visitare Cuneo Città, Mondovì e Vicoforte in un tour che verrà proposto ai lettori su riviste olandesi dedicate al turismo on the road.

“Questi tour hanno avuto come obiettivo la conoscenza diretta di alcune delle eccellenze del basso Piemonte, incluse le attrazioni naturali, culturali ed enogastronomiche, con una copertura mediatica di qualità attraverso la pubblicazione di articoli, reportage e recensioni sia su canali tradizionali, sia su mezzi dinamici quali i profili social di richiamo nazionale che possano così influenzare positivamente l'opinione pubblica e incentivare la visita alla provincia di Cuneo.” dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

“Il nostro territorio di competenza è molto vasto e presenta caratteristiche eterogenee: prestiamo dunque particolare attenzione a pianificare iniziative che diano visibilità, con una certa alternanza, a tuto ciò che è potenzialmente attrattivo per i turisti. - precisa il Direttore Daniela Salvestrin, che conclude: - “Se nella primavera l’ATL ha preso parte a fiere nazionali ed internazionali, partecipando anche a workshop per operatori turistici e giornalisti, quale ad esempio quello organizzato da VisitPiemonte a Monaco di Baviera e Zurigo, tra i prossimi impegni in trasferta è prevista la partecipazione ai saloni fieristici Roc d’Azur di Fréjus in Francia, TTG a Rimini, Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze a Lugano, EICMA a Milano, Alpine Messe a Innsbruck in Austria, WTM a Londra a novembre. L’attività di promozione, dunque, continua verso una stagione – quella autunnale – che da sempre regala colori e sapori unici ai nostri visitatori.”