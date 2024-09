“Pedalata del Cuore” di Savigliano dieci anni di impegno per la salute e la prevenzione

Savigliano si prepara a pedalare per la salute! La Pedalata del Cuore, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città, festeggia quest'anno il suo decimo anniversario.

Domenica 22 settembre, centinaia di ciclisti si ritroveranno in piazza Santarosa per un evento che unisce sport, solidarietà e prevenzione.

Organizzata con il sostegno dall'Asl Cn 1 assieme all’associazione ‘Amici dell'Ospedale Santissima Annunziata’ di Savigliano, con l’associazione ‘Cuore in Mente’ e la Pro loco cittadina, la Pedalata del Cuore ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività del nosocomio e promuovere uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica.

La pedalata attraverserà anche i comuni di i comuni di Saluzzo, Moretta e Marene.

La presentazione che si è tenuta stamattina nella sala del Consiglio Comunale di Savigliano si è aperta con l’intervento del sindaco Antonello Portera: “La Pedalata del Cuore è un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento per promuovere la salute e il benessere collettivo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”.

Ha poi preso la parola Valerio Maccagno, neo presidente (dopo il passaggio di consegne un paio di mesi fa da parte di Francesco Villois) dell’associazione 'Amici dell’Ospedale di Savigliano' che ha ricordato quanto è stato fatto dal sodalizio saviglianese per l’ospedale cittadino grazie alle numerose donazioni ricevute.

“La manifestazione ha come obiettivo primario la raccolta di fondi per sostenere lo sviluppo dei reparti ospedalieri e migliorare le strutture esistenti. Tra le recenti donazioni, l’allestimento di una nuova sala parto e il sostegno per l’acquisto di apparecchiature oculistiche per le scuole, con screening per i bambini delle materne.

L’Asl – ha affermato Maccagno - ha accettato tutte le donazioni, e tra i progetti in corso ci sono anche quelli riguardanti la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la riduzione delle liste di attesa per interventi su prostata grazie a un nuovo software a disposizione degli urologi e il recente acquisto di una colonna endoscopica per la chirurgia e un ecografo per la dialisi. È stata inoltre allestita una foresteria per ospitare i giovani medici specializzandi in un monolocale e bilocale, grazie ai fondi donati alla nostra associazione”.

Gli ‘Amici dell’ospedale di Savigliano' dal 2011 ad oggi hanno raccolto grazie a donazioni di associazioni, privati e fondazioni e aziende del territorio hanno raccolto oltre 3 milioni di euro.

“La pedalata di 68 chilometri, che prevede soste a Moretta e Saluzzo per visite mediche, - afferma Domenico Filippi, presidente dell’associazione ‘Cuore in Mente’ con un percorso di velocità controllata a non oltre 25 km, per garantire un evento sicuro e ben monitorato".

Il fulcro della giornata sarà la doppia pedalata: la cicloturistica su un percorso di km attraverso i territori del presidio Asl Cn1, e Bicincittà: una ‘biciclettata per famiglie' di circa 25 km, con una tappa all'azienda Agricola Bertola a Marene dove sarà visitabile l’allevamento dei bovini e partecipare alle attività didattiche.

Entrambe le pedalate partiranno da piazza Santarosa a Savigliano, la cicloturistica alle 9 e Bici in città alle 9,30 e offriranno un'occasione di socializzazione e attività fisica all’aria aperta.

Per quanto riguarda l’importanza prevenzione il dottor Baldassarre Doronzo, primario emerito di Cardiologia dell’ospedale di Savigliano e vicepresidente di Cuore in Mente e consulente scientifico di Amici dell'Ospedale, sottolinea: “Le malattie cardiovascolari hanno una mortalità del 48% più alta rispetto a quelle per tumori che si aggira sul 35%.

Durante la pedalata del cuore a Saluzzo e Moretta si potranno effettuare delle analisi dei fattori di rischio a cui seguiranno dei consigli su uno stile di vita adeguato o un percorso diagnostico terapeutico affinché si vada incontro ad infarto, ictus o malattia di Alzheimer.

A Savigliano, sarà disponibile l'ecodoppler per diagnosi preventive.

La prevenzione è fondamentale per combattere le malattie parlando con il medico e adottando uno stile di vita sano, possiamo ridurre significativamente i rischi legati al diabete, al fumo e alla scarsa attività fisica. La pedalata del Cuore di quest'anno, dedicata alla prevenzione, offre ai cittadini un'opportunità preziosa per adottare abitudini salutari, come una dieta equilibrata e l'attività fisica regolare, per migliorare la propria salute e ridurre i rischi di malattie”.

Maria Teresa Soro, presidente della Pro loco ha illustrato ‘Bicincittà’ e spiega: “La Pro loco sarà presente con una lotteria organizzata dalla Soms, con biglietti in vendita al costo di 1 euro”.

Prologo della Pedalata del Cuore il concerto sulle note dei brani dagli anni ’60 ai ’90 rock e blues con la ‘Topo Band’ (rappresentata da Tommaso Biffi) che si terrà sabato 21 settembre alle 21 nell’ala polifunzionale di piazza del Popolo con ingresso ad offerta libera.

La Pedalata del Cuore non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e del corretto stile di vita. Attraverso le iscrizioni e la vendita dei biglietti della lotteria, si raccoglieranno fondi destinati a progetti di prevenzione e all’acquisto di nuove attrezzature mediche per l’ospedale.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera contribuire alla causa della salute e della prevenzione, godendo di una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della convivialità.

PREISCRIZIONI

Sede dell'Associazione amici dell’ospedale: via Miretti 5, venerdì 13 e sabato 14 settembre dalle 10 alle 12.

Pro Loco Savigliano: via Saluzzo, dal 16 al 20 settembre dalle 18 alle 20.

Nella serata del concerto sabato 21 settembre dalle 20 in poi presso l'Ala Polifunzionale.

Palestra Open Space e Bike Solution: durante gli orari di apertura.

Alstom Savigliano: solo per i dipendenti.

Iscrizioni il giorno dell'evento: domenica 22 settembre dalle 7,30 in piazza Santarosa.

Per quanto riguarda le quote d'iscrizione:

Adulti e ragazzi oltre i 12 anni: 10 euro (include pacco gara e 3 biglietti lotteria)

Contributo pranzo: 5 euro per i partecipanti, 15 euro per gli altri

Bambini 6-12 anni: iscrizione gratuita, contributo pranzo 5 euro

Bambini sotto i 6 anni: gratuito (devono essere accompagnati)

Moduli d'iscrizione scaricabili da www.amiciospedalesavigliano.it