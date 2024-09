Al Cfp Mondovì il 16 settembre le selezioni per i corsi F2 e F3 per operatori forestali

Il 16 settembre a Roccaforte si terranno le selezioni per accedere ai corsi F2 e F3, parte del percorso di formazione per operatori forestali, organizzati dal Cfpcemon in collaborazione con istruttori qualificati dell'AIFOR.

Questi corsi rappresentano un passaggio obbligato per chi desidera operare in sicurezza nel settore forestale, sia a livello professionale che amatoriale.

L'importanza dei corsi F2 e F3 non si limita alla sola sicurezza sul lavoro: partecipare a questi programmi è cruciale anche per migliorare la qualità delle operazioni svolte e per essere in regola con le normative vigenti, un requisito fondamentale per accedere a bandi e opportunità professionali.

La selezione prevede tre fasi: verifica della documentazione richiesta, una prova teorica e un test tecnico-pratico. Solo chi supererà queste fasi potrà accedere ai corsi, che sebbene a pagamento, rappresentano un’opportunità formativa di alto livello, pensata per essere accessibile a chiunque sia seriamente motivato.

Le persone interessate possono prenotare un posto contattando Erika Cecchini del Cfpcemon al numero 0174 42135. La selezione è gratuita; per la prova pratica sarà necessario dotarsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) propri.

Questa iniziativa è particolarmente rilevante in un contesto in cui la riduzione dei corsi finanziati ha reso più difficile accedere a una formazione professionale di qualità nel settore forestale.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito https://cfpcemon.it/v/formazione/f2-utilizzo-in-sicurezza-della-motosega-nelle-operazioni-di-abbattimento-ed-allestimento