Alba: dieci giorni alla sedicesima edizione di Corri sotto le torri

Mancano dieci giorni e sale febbrile l'attesa in città per la sedicesima Corri sotto le torri, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento al via nel weekend 15 settembre 2024.

L'allegria e le sorprese come sempre non mancheranno, partecipando di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore anche con il proprio cane. Per gli under 14 iscrizione gratuita, pettorale numerato, maglia joy of mooving e la possibilità di "volare" sulla mongolfiera Generali.

Una mattinata in movimento, Otto chilometri lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.Grande apertura, in uno spettacolo di colori e ritmo, con la Banda G.Gabetti di La Morra, e i Tamburini del Borgo Brichet diretti dai Timbales, e poi Evedy Cellentes, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, Ginnastica Alba e i Borghi Albesi nella sfida goliardica delle cento bottiglie.

E poi Roy DJ set, la speaker Cocò e in piazza del Duomo si balla!Le iscrizioni, adulti (corsa e camminata) sono in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti autorizzati;Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

Sabato pomeriggio 14 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri" in piazza del Duomo dove sarà allestito anche un Punto Iscrizioni ufficiale. Gli ultimi pettorali rimasti e per tutti gli under 14 si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina in piazza Garibaldi, dalle ore 8,30 e gustando un corroborante Welcome Coffee Rossini. La partenza under 14 è alle ore 9,40, a seguire alle ore 10,00 la corsa e la camminata e dog.

Molta curiosità e segreti come sempre per la goliardica disfida dei Borghi albesi, molto ambita per la gloria dell'Albo d'oro e per aggiudicarsi le 100 bottiglie di vino in palio.

Radio Alba seguirà l'evento in diretta con Dieghito.

Per tutti gli iscritti alla corsa e alla camminata, la bellissima tshirt tecnica running. Per la corsa anche la medaglia celebrativa!Lungo il percorso e all'arrivo diversi ristori idrici (anche per dog) a cura e con la simpatia dei Borghi albesi.Tutte le informazioni per Corri sotto le torri Alba nel cuore, il percorso, il regolamento e le iscrizioni si possono trovare sul sito: triangolosport.it.