Bra, ultimo giorno di Novena alla Madonna dei Fiori con suor Elisa Cagnazzo

“Santissima Vergine Maria, Madre di Gesù, che vi degnate dar segno della vostra celeste protezione col far fiorire ogni anno presso il vostro santuario, nei giorni più invernali, selvatiche pianticelle, deh, Voi, prediletto fiore del cielo, fate che nello sterile nostro cuore spuntino i fiori delle virtù a voi più care, con le quali possiamo qui in terra maggiormente piacere al Vostro Figlio e a Voi, per farVi un giorno bella corona nella patria celeste. Amen”

La preghiera alla Vergine dei Fiori patrona di Bra a leggerla riempie già il cuore del canto che si alza nel Santuario: è la fine della celebrazione eucaristica, dopo la Supplica alla Madonna, e comunica a tutta l’assemblea che la Novena è arrivata all’ultimo atto.

Alla vigilia della festa, la pagina del Vangelo di Luca mostra Gesù in cammino con i suoi discepoli che viene accusato di violare la legge del sabato, il giorno del “riposo” di Dio, quello che conclude la creazione.

La predicazione è stata a cura di suor Elisa Cagnazzo della Fraternità della Trasfigurazione, che ha parlato del settimo giorno come segno di libertà, in cui ricordarci che tutto ci è stato donato da Dio. Ma l'uomo sembra sempre pronto a giocarsi questa libertà, quindi l’insegnamento è di non guardarci con malizia o sospetto e di mettere al centro la persona ed i suoi bisogni.

È questo lo spirito di missione delle sorelle della Fraternità, che si informano al mistero della Trasfigurazione. Un fatto ancora contingente, che le porta ad essere molto attente all’interiorità degli altri e a costruire spazi di bellezza, relazione e spiritualità, proprio come fece Gesù con i tre apostoli sul monte Tabor.

La vocazione di Elisa è nata all’ombra della parrocchia di Sant’Antonino e maturata con fede attraverso il periodo di formazione e discernimento a Vercelli. Qui e in altre realtà cittadine, le consacrate della Fraternità della Trasfigurazione vivono radicate nella preghiera, praticando la comunione fraterna e impegnandosi nel servizio alla Chiesa e al mondo.

Adesso l’attesa è tutta per domenica 8 settembre, la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra. Sante Messe ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (Concelebrazione solenne presieduta da monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino, con invito al clero e alle autorità cittadine) - ore 16 Solenne Processione cittadina e affidamento della popolazione alla Vergine Maria presieduta da monsignor Alessandro Giraudo, vicario generale e vescovo ausiliare di Torino. Seguirà, alle ore 17.30, la Santa Messa di chiusura e ricordo dei Rettori defunti, celebrata da monsignor Giraudo. Santo Rosario alle ore 5.30 - 8.30 - 15.30.

La ricorrenza sarà accompagnata dal momento di solidarietà, offerto dal banco di beneficenza. All’opera nei diversi incarichi liturgici anche tanti volontari che ogni anno danno prova di forte generosità e disponibilità. Insomma, i crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.