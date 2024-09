Lo spettacolo dei Feu dla Madona incanta Mondovì [FOTO E VIDEO]

Ampia partecipazione ieri sera, sabato 6 settembre, per il tradizionale spettacolo pirotecnico dei 'Feu dla Madona', che ha incantato Mondovì e i dintorni, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine.

Una gremita piazza Maggiore ha fatto da cornice prima all'esibizione della Banda Musicale di Mondovì, diretta dal maestro Maurizio Caldera, accompagnata dalla distribuzione di "pan e persi", a cura dell'associazione la "La Funicolare" e poi allo spettacolo pirotecnico dalla Cittadella.

La serata è stata preceduta dalla presentazione della nuova formazione della Bam Mondovì e per la prima volta anche il centro storico di Breo è stato protagonista dell'evento, ospitando la "Notte Bianca": una serata di shopping, musica e divertimento. Attilio Ferrua e di Ricky hanno animato piazza Santa Maria Maggiore, dove si è svolto poi 2 l’innovativo e imperdibile “Shuffle Party”; in piazza Cesare Battisti, lo show con i Divina e a seguire dj set con dj Chris; in piazza Roma, infine, spazio alla musica anni Novanta con dj Ross e, dopo i fuochi, esibizione di Marvin e Andrea Prezioso.

Tanti gli eventi collaterali proposti: visite al Museo della Stampa, alla torre del Belvedere oltre all’AperiPino proposto da Illustrada (che prosegue anche oggi leggi qui il programma), la visita animata alla mostra di Alan al Museo della Ceramica e la mostra di Andy Warhol nell'ex chiesa di Santo Stefano. In piazza Maggiore intanto è stata allestita la mostra di Fondazione CRC "Nell’Olimpo. Storie di Campioni di un territorio” e all'Antico Palazzo di Città “Scolpire la vita nel tempo, attraverso il tempo - Installazioni di Mayumi Kishimoto Concept Art with Flowers”.