Grandi live e dj set: in arrivo il programma completo firmato "Paulaner Oktoberfest Cuneo"

Sarà online dalla prossima settimana il calendario completo degli oltre 60 eventi collaterali che animeranno il “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024.

Live, musica, raduni ed esibizioni daranno spettacolo nelle tre settimane di evento, con un’interessante novità per questa settima edizione: il palco del padiglione principale, infatti, sarà riservato esclusivamente ai grandi concerti live con le tribute band il giovedì sera e i più coinvolgenti gruppi del territorio il venerdì e il sabato sera, oltre ai già notissimi “Kuni Kumpel”, la band bavarese “Amica di Cuneo” nata in occasione del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023.

L’area garden invece sarà dedicata ai più noti disc jockey locali e nazionali, oltre a proporsi come spazio vetrina di tante associazioni sportive e realtà musicali del territorio. Nei dodici giorni di kermesse, non mancheranno animazione per famiglie, cortei e sfilate delle più iconiche moto di sempre, balli e danze esterofile, performance teatrali ed esibizioni di pole dance. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma completo è possibile visitare il sito