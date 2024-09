Mondovì: camminata per la pace con le "Donne in cammino"

Le Donne in cammino per la Pace di Mondovì, con il patrocinio del Comune di Mondovì, in collaborazione con l’ANPI, con l’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, con Mondoqui e con il Caffè sociale organizzano per domenica 15 settembre un percorso per la pace e il cessate il fuoco lungo i cippi partigiani cittadini, ricordando chi ha lottato per la democrazia e la libertà.



Il percorso potrà essere fatto a piedi (circa quattro km) o in bicicletta (circa diciotto km). Si partirà da Piazza Franco Centro (stazione ferroviaria) alle ore 9 (meglio arrivare alle 8.30/8.45 e compilare una liberatoria che sollevi le Donne in cammino da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone) e si concluderà verso le ore 11.30 in Piazza Martiri della Libertà (davanti al Municipio).



Ad ogni cippo si leggeranno informazioni sulle persone che vengono ricordate e si deporrà un garofano rosso con nastro arcobaleno.



Interverranno:

Lorella Gallo - Donne in cammino per la Pace

Stefano Casarino - Anpi

Claudia Bergia - Ass. partigiana Ignazio Vian



Alle ore 12.30, al Caffè sociale, Pastasciutta comunitaria! Chi vuole partecipare, deve prenotarsi entro venerdì 13 settembre, alle ore 12, al numero 3758178138.