Omaggio a Rota e Morricone: Mascoulisse Quartet in concerto all’Ora Blu

A Villar San Costanzo sarà una serata davvero emozionante venerdì 13 settembre. Presso la Riserva Naturale Ciciu del Villar si terrà infatti il concerto del Mascoulisse Quartet, un omaggio alle coinvolgenti musiche di Nino Rota ed Ennio Morricone.

Appuntamento alle ore 20.20, in un orario scelto non a caso e soprattutto ricco di simbologia: le 20.20 è quella che viene detta “Ora Blu”, una particola sfumatura blu del cielo nel corso del tramonto delle giornate serene.

Il concerto unirà la bellezza della natura a quella della musica, grazie alla grande professionalità dei maestri musicisti. Si tratta di una proposta di Prometheus APS in collaborazione con Comune di Villar San Costanzo, Riserva Naturale Ciciu del Villar - Parco delle Alpi Marittime, OFI - Orchestra Filarmonica Italiana e ProVillar.

Persone, tempo, cura sono le parole chiave e l’attenzione alla base delle proposte di Prometheus APS, ma anche la tutela della biodiversità. L’associazione organizza anche laboratori di sfalcio manuale con la falce, nonché il recupero di saperi tradizionali rivolti verso un nuovo futuro. Collabora con la Riserva Dei Ciciu con un campo sperimentale.

“In tutte le cose che facciamo lo scopo è portare bellezza - dice Stefania Riboli - e questi musicisti, con la loro straordinaria bravura e professionalità, lo sono senza alcun dubbio!”

Il Mascoulisse Quartet è nato nel 2007 per volontà di quattro giovani musicisti: Stefano Belotti, Davide Biglieni, Alberto Pedretti ed Emanuele Quaranta, tutti diplomati in Trombone presso iConservatori “Luca Marenzio” di Brescia e “Gaetano Donizetti” di Bergamo. Il quartetto è vincitore di numerosi premi internazionali e dal 2011 organizza il Festival MASterBrass. Nel 2017 ha inoltre fondato la Masterbrass Academy, un’Accademia per Ottoni che forma nuovi talenti con metodologie didattiche innovative.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala polivalente di Villar San Costanzo. Per informazioni: mailto:prometheusfalci@gmail.com / 3802884926.