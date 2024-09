Novello: la rinnovata Pro loco celebra la Nascetta con grigliata e un concorso di miss

Una serata per tutti, all’insegna dell’allegria, della condivisione, del buon cibo e della bellezza, dove vino, territorio e persone saranno le protagoniste. Venerdì 13 settembre alle ore 19.30 presso la piazza della Chiesa di Novello (in caso di maltempo l’evento è in programma presso il salone polifunzionale del paese) sono in programma l’aperitivo di benvenuto e la “grigliata alla Nascetta” che sarà servita per la cena (20 euro con vini esclusi). E la serata continuerà, verso le ore 22, con la prima edizione di “Miss Nascetta di Novello”, che sarà votata da una giuria qualificata durante due momenti di valutazione.

Sarà così occasione per rilanciare la Pro Loco, dopo due anni di assenza, guidata dalla presidentessa Sandra Saccato e da una squadra entusiasta e motivata a far ripartire questa realtà. E si pensa già alla Festa di Santa Lucia, in programma il 13-14 dicembre…