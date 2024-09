A Bergolo l’assemblea di Insieme in Alta Langa, rivivendo il percorso dell’associazione con Giovanni Quaglia

Sabato mattina 14 settembre si terrà a Bergolo, “paese di pietra” nell’Alta Langa, l’assemblea annuale dell’Associazione Insieme, la quale sarà preceduta da una visita guidata alle bellezze del borgo a cura della dott.ssa Silvana Cincotti, che terminerà al Teatro di Pietra, un anfiteatro progettato per ospitare convegni e spettacoli, ma anche un monumento dedicato all’uomo di Langa, che con fatica ha modellato il territorio della malora rendendolo abitabile e oggi accessibile ad un vasto numero di turisti.

Qui si svolgerà il momento assembleare, dove interverrà il Prof. Giovanni Quaglia, ideatore e fondatore nel 2000. Spiega il Presidente Marcello Cavallo: "Sarà un’importante occasione dove discuteremo sulle iniziative per l’autunno e l’inverno e, soprattutto, parleremo delle celebrazioni per i 25 anni dalla fondazione della nostra Associazione. Un anniversario significativo che rappresenterà l’occasione per riflettere sul futuro".

Conclusi i lavori, seguirà il pranzo presso l’ ‘Osteria Langhet’ ad un prezzo convenzionato: per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail

segreteria@associazioneinsieme.info.