A Racconigi si presentano i percorsi ciclopedonali attorno alla città

Nella mattinata di domenica 22 settembre, alle ore 10, la Soms di via Carlo Costa ospiterà la presentazione del progetto “In bicicletta e a piedi intorno a Racconigi”, una proposta che invita a scoprire o riscoprire le bellezze naturali e storico-culturali del territorio.

“Nel corso dell’incontro verranno presentati otto percorsi ciclopedonali, per un totale di circa 150 chilometri, tra manieri, ville, antiche cascine e natura –spiega il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Il progetto oltrepassa i confini di Racconigi, fino a raggiungere i Comuni limitrofi, anche se in questi itinerari non si percepiscono limiti, ma solo la bellezza della natura che ci circonda, spesso dimenticata a causa della nostra frenesia quotidiana”.

Ad elaborare i percorsi è stato Giancarlo Meinardi, membro del Cai di Racconigi e grande appassionato di turismo lento e sostenibile: “La lentezza, i pedali, la riscoperta del territorio in modo rilassato e vivibile sono gli elementi chiave di questa iniziativa, che invita a rallentare il ritmo frenetico della vita odierna e a immergersi nella bellezza che ci circonda –commenta Meinardi- Questi percorsi non solo promuovono uno stile di vita più sano, ma incoraggiano anche una connessione più profonda con l'ambiente, favorendo il rispetto e la cura del nostro patrimonio naturale”.

L’evento si concluderà con un aperitivo di networking “Myra Experience”, a cura di Terre dei Savoia. Il progetto è finanziato da Fondazione e Banca CRS.

“Giancarlo Meinardi, dopo averci portato dalla sorgente alla foce del Maira, ci invita a riscoprire il nostro territorio. Un territorio che, se riscoperto e amato, potrà essere rispettato e valorizzato anche dalle generazioni future –conclude Mariano- Grazie anche alla collaborazione con Terre dei Savoia, il progetto continuerà a prendere forma, permettendo ai vari territori coinvolti di lavorare insieme, facendo rete”.