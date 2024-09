Nuova edizione a Moretta di "Sport&Shops"

Il cuore di 'Sport&Shows' sarà Piazza Umberto I, dove bambini e ragazzi fino alla terza media potranno cimentarsi in attività sportive grazie al supporto dei volontari delle associazioni sportive locali.

In piazza saranno presenti diverse associazioni sportive, tra cui Morevilla Calcio, Atletica Moretta, Gators Basket, Karate Moretta, l’associazione cacciatori, Tennis Club Moretta, l’associazione Pescatori, Padel Moretta, Volley Moretta e Tania Danza.

I partecipanti che prenderanno parte a tutte le attività sportive avranno la possibilità di vincere premi offerti dal comitato Commercianti. L'evento è aperto a tutti e completamente gratuito.

Michele Alesso, consigliere comunale delegato allo Sport, afferma: “Moretta si sta affermando sempre di più come ‘casa dello sport’. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per valorizzare le associazioni sportive locali e promuovere l'attività sportiva soprattutto tra i giovani. Abbiamo investito in strutture sportive e creato eventi, come ‘Sport in piazza’, che rappresenta un grande momento di divertimento per tutti i bambini e ragazzi del paese”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Moretta, in collaborazione con il comitato dei Commercianti e Artigiani di Moretta, e con la partecipazione della Croce Rossa e del Gruppo Alpini.