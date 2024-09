Il Civico Istituto Musicale “G.Donadio” di Dronero apre le sue porte a tutti gli interessati

Ubicato all’interno dello storico Palazzo Savio, il Civico Istituto Musicale “G.Donadio” di Dronero aprirà le sue porte martedì 17 settembre, dalle ore 18 alle ore 20.

Nata nel 1987, la scuola è rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi la musica attraverso lo studio di uno strumento. Non conosce limiti d’età e sono molte le proposte, con ad esempio corsi propedeutici rivolti ai bambini di età prescolare e quelli di strumento per i ragazzi ma anche per gli adulti che nutrono la passione della musica. La gamma degli strumenti è ampia ed in continua evoluzione: include i tradizionali come l’organetto e la ghironda, i classici come il pianoforte, gli strumenti a fiato e gli archi, e quelli moderni come la chitarra elletrica, il basso, la percussione. Infine, non mancano i Corsi vocali.

Venerdì pomeriggio, per tutti interessati sarà l’occasione per conoscere la realtà dell’Istituto Musicale, incontrare gli insegnanti e provare gli strumenti. Per la partecipazione è richiesto l’adesione entro sabato 14 settembre, telefonando al 0171.918834 (Biblioteca Civica).